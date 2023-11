Attenzione a queste frasi: sono quelle che utilizzano i manipolatori con le proprie vittime

Se una persona a te vicina ti ripete sempre queste frasi probabilmente ha intenzione di manipolarti. Ecco quali sono quelle che devono far tenere alta la guardia

Ritrovarsi ad avere a che fare con delle persone manipolatrici nel corso della propria vita può capitare a tutti, l’importante è imparare a metterle al proprio posto. Qualora dovesse servire è necessario anche eliminarle in maniera drastica e lasciarsele alle spalle. Il primo passo però sta però nel comprendere quando si ha a che fare con persone del genere.

Non sempre si ha la giusta consapevolezza di ciò e quindi è bene conoscere quali sono i segnali che più si associano a queste personalità. Anche i manipolatori stessi potrebbero non essere pienamente coscienti delle loro azioni, perché se alcuni lo sanno bene cosa stanno facendo, altri sfociano in essa perché non hanno appreso altri modelli comunicativi.

Le frasi più comuni che può pronunciare una persona manipolatrice

Non si tratta di una giustificazione, in entrambi i casi il male va assolutamente debellato perché può essere nocivo per il benessere psicofisico della persona che subisce questo genere di angherie. I manipolatori emotivi fanno di tutto per scaricare sul prossimo ogni responsabilità, tendono sempre e comunque ad incolpare l’altro senza mai pensare ai propri errori.

A tal proposito ecco le frasi più celebri di cui si avvalgono per distorcere la realtà e far cercare di far cambiare idea alle persone:

Se ci tieni davvero a me, devi accettarlo.

Se mi vuoi bene, devi farlo.

Se vuoi che il nostro rapporto vada avanti devi fare questo.

Dunque attraverso dei ricatti emotivi si cerca di imporre una propria condizione ad una persona per cui in teoria si professa del bene. Un qualcosa di irrazionale laddove ci sia stima, affetto e amore verso il prossimo. Ma non è tutto. Un altro aspetto inquietante è quello di minare la sicurezza della controparte sminuendo le sue reazioni e non rispettando il suo vissuto e ciò che prova. A tal proposito ecco le due frasi più emblematiche:

Sei troppo sensibile!

Hai sempre reazioni esagerate.

Proseguendo troviamo altri motivi ridondanti come “hai fatto tutto tu, io non c’entro niente”, “è una tua reazione, io non ti ho chiesto nulla”, “non essere così drammatico” e “cosa mi hai fatto fare”. Chiaramente queste sono solo alcune delle esclamazioni di cui i manipolatori si avvalgono. Ce ne sono tanti che seguono pressappoco il medesimo deleterio canovaccio, che purtroppo genere solo ansia e insicurezza in chi lo subisce.