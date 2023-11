I brutti sogni ricorrenti, lo studio parla chiaro, non sono frutto del caso: che significato hanno

Secondo gli scienziati c’è un significato preciso dietro i brutti sogni ricorrenti. Vediamo quali insieme quali possono essere

Fare dei brutti sogni può essere più che normale a patto che ciò avvenga di tanto in tanto. Se invece gli incubi iniziano a prendere il sopravvento e a far capolino quasi ogni notte, allora sarebbe opportuno fermarsi a riflette. Secondo una ricerca dell’Università di Montreal in Canada infatti questi episodi così ricorrenti potrebbero essere frutto qualcosa di più specifico.

Nello specifico l’esperimento è stato condotto su circa 10mila sogni di persone che hanno annotato su un diario le loro attività oniriche per ben cinque settimane. Alla fine sono stati analizzati in maniera approfondita 253 incubi e 431 brutti sogni. Ecco quali particolari sono venuti alla luce.

Incubi e brutti sogni, perché li facciamo? La spiegazione scientifica

Sono stati analizzati i potenziali sentimenti che possono esserci dietro ad dei brutti sogni e solo nel 33% è stata riscontrata la paura, che solitamente viene indicata come principale indiziata. Tra i temi più frequenti correlati agli incubi ci sono le aggressioni fisiche. Sono infatti degli eventi talmente sconvolgenti che fanno spesso risvegliare i sognatori durante la notte.

Da non trascurare i conflitti interpersonali. In questo caso le donne li sognano in linea di massima due volte in più rispetto agli uomini. Sulla stessa scia troviamo le catastrofi naturali con gli uomini che ne sono maggiormente afflitti nel corso dei loro sogni notturni.

In generale secondo i ricercatori canadesi Genevieve Robert ed Antonio Zadra i sogni sono un modo di elaborare le esperienze che ognuno di noi ha durante la giornata a prescindere dalla loro natura. Possono ovviamente suscitare paura, emozione o gioia. I brutti sogni invece sono visti come la reazione ad uno stress del sistema nervoso.

Gli incubi iniziano a diventare un problema per la persona se sfociano nella paura di addormentarsi per timore di doverci fare nuovamente i conti. Stesso dicasi quando in seguito ad una brusca apparizione in sonno non si riesce più a riposare e si passa il resto della notte a rigirarsi nel letto.

Tutto ciò ha un nome e corrisponde all’insonnia artificiale che nel lungo periodo può sfociare anche in seri problemi di salute. Fortunatamente esistono dei mezzi per combattere questa condizione, in particolar modo grazie alle tecniche di visualizzazione grazie alle quali il paziente impara a mutare lo scenario del sogno e a riprodurlo attraverso immagini mentali più rosee rispetto a quelle sognate.