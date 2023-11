La tua amica ti dà sempre buca ultimamente? I tre consigli per salvare la vostra amicizia

Dare forfait ad un appuntamento può capitare, ma se la cosa diventa costa diventa sistematica allora significa che c’è qualche problema. Ma cosa bisogna fare? Scopriamolo insieme

I veri amici si vedono nel momento del bisogno diceva un vecchio detto. E se invece proprio in quei momenti una cara amica ti iniziasse a dare sempre buca? Sicuramente non è normale. Magari ti andava di fare shopping e la volevi al tuo a fianco per poter avere dei consigli utili oppure vi eravate date appuntamento per una pizza e due chiacchiere ma all’ultimo si è tirata indietro.

Sono tante le tematiche in tal senso, il risultato è lo stesso. Per questo è bene analizzare la situazione e cercare di capire cosa sta succedendo. Magari c’è qualcosa che non va e prima di ridefinire il vostro rapporto e declassarlo a qualcosa di meno profondo vale la pena capire cosa c’è dietro. Ma come fare senza trascendere in polemiche futili e deleterie?

La tua amica ti dà sempre buca? Le tre soluzioni per cercare di capire la situazione e salvaguardare il rapporto

Il primo importante passaggio è esporle la questione e dirle ciò che senti. L’importante però è farlo con tutta la calma del mondo. A quel punto fissa un appuntamento (sperando che non dia di nuovo buca) e parlarle di questa situazione che si è venuta a creare. Mi raccomando niente critiche, potrebbero solo inasprire la discussione senza portare a nulla di buono.

Una volta compresa la sua posizione cerca di essere empatica e di provare a ragionare sul da farsi in modo tale da poter far funzionare il rapporto come prima. Falle capire la sua importanza nella tua vita e se per caso si è trattato solo di un periodo impegnativo non ti resta che aspettarla per poi riprendere la vostra routine.

Avere una comunicazione aperta e lineare è alla base di tutto. D’altronde l’onesta è alla base di tutto. Se ci sono questi elementi difficilmente dal confronto scaturirà qualcosa di negativo. Ovviamente tutto dipende da qual è la sua risposta. Qualora questi comportamenti non siano frutto di impegni o di qualcosa di serio allora è giusto che anche lei sia sincera e lo dica apertamente.

A quel punto bisogna prendere atto della situazione ed essere pronti anche ad allontanarsi visto che non c’è lo stesso grado di interesse. Un ulteriore casistica invece è quella di una pianificazione diversa. Alle volte si tende ad avvisare l’altra persona all’ultimo secondo e magari ciò crea scompiglio visto che l’agenda è già piena. Meglio giocare d’anticipo allora, può essere più comodo. Al contrario invece se l’amica solitamente non fa tanti programmi sentirsi a ridosso del possibile impegno può essere un viatico migliore.