Addio ai bonifici lumaca: i bonifici istantanei in tutta Europa ora sono realtà

D’ora in poi si potrà trasferire il denaro in dieci secondi in ogni parte d’Europa. Tutti i dettagli della rivoluzionaria innovazione destinata a cambiare le metodologie di pagamento

Da un po’ di tempo molte banche italiane hanno aperto alla possibilità di poter effettuare dei bonifici istantanei. Chiaramente ciò riguarda solo quelli disposti verso altri conti che hanno sede nel Paese. Su questa scia la Commissione Ue ha avvallato una novità a dir poco clamorosa che è destinata a cambiare le abitudini dei correntisti di tutta Europa.

È stato infatti diramato l’invito a tutte le banche della zona Euro di mettere a disposizione dei propri clienti questo strumento ponderato per trasferire denaro entro dieci secondi ad amici, parenti o creditori. Si tratta di un aggiornamento delle regole Sepa, ovvero dell’area unica dei pagamenti in Euro.

Bonifici istantanei europei: chi può avvalersene e in che modo

Nello specifico potranno avvalersi di questi nuovi e sbalorditivi bonifici tutti i cittadini e tutte le imprese che hanno un conto corrente in una banca del vecchio continente. Sarà possibile effettuare le transazioni a qualsiasi ora del giorno e della notte senza alcun vincolo rispetto agli orari di lavoro delle banche nei vari paesi.

Il denaro potrà essere trasferito a chiunque viva o risiede in uno dei paesi membri dell’UE. Ad esempio si può pagare direttamente il canone di locazione per un figlio che studia in Francia o in Germania o comprare il biglietto per un evento sportivo o musicale direttamente da un cittadino straniero che risiede ad esempio in Spagna o in Grecia.

Da Bruxelles è arrivata inoltre un’altra specifica di grande interesse generale. Le commissioni applicate non devono essere più elevate di quelle dei bonifici standard. Dunque una risposta secca da parte dell’Europa a piattaforme come PayPal che finora è stata leader nel trasferimento immediato di soldi in giro per l’Europa.

I bonifici istantanei europei rappresentano anche un’arma attraverso cui l’UE vuole difendere la sua sovranità monetaria e la sua stabilità finanziaria, in comune accordo con quanto sta facendo con la BCE con il progetto dell’euro digitale contro i Bitcoin e altre criptovalute. Tra gli altri aspetti degni di nota c’è anche quello dell’eliminazione dei pagamenti lumaca che da sempre affliggono le imprese italiane, che per effetto di ciò non riescono sempre a competere con i mercati internazionali e si ritrovano con problemi di bilancio di non poco conto. Pubblica Amministrazione, Stato centrale e Comuni più piccoli non possono che allinearsi il prima possibile.