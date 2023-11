Dormire dopo i pasti senza problemi: i consigli per evitare reflusso e risvegli notturni

Dormire dopo aver mangiato può provocare diversi problemi ma con questi accorgimenti si possono evitare migliorando il riposo e la salute

Sono molte le persone che si chiedono se è corretto andare a dormire subito dopo aver mangiato ma qual è la risposta a questa domanda? Sì, è possibile dormire dopo aver mangiato. Tuttavia ci sono alcuni consigli che possono aiutare a facilitare la digestione durante il sonno e a promuovere un riposo di qualità.

La pennichella dopo pranzo o l’abbiocco post cena sono noti a tutti. Momenti tragici se si devono svolgere attività lavorative o se non si può andare a dormire subito dopo il pasto. E anche se ci è concesso coricarsi poi può accadere di svegliarsi con reflusso, acidità, risvegli notturni continui, calo di energia e stanchezza il mattino e la giornata seguente. Un vero problema soprattutto se avviene in modo prolungato e continuo. La soluzione c’è, scoprila subito in questo articolo.

Dormire dopo i pasti è corretto, ma solo con questi accorgimenti

La sonnolenza dopo i pasti, soprattutto il pranzo, è un classico ma non si deve sottovalutare. Soprattutto se nel pomeriggio si devono affrontare lavoro e altre attività faticose. L’organismo è impegnato nella digestione e potrebbe non essere pronto per sopportare altri sforzi fisici. Quindi meglio un pasto leggero e privo di grassi che renda semplice e veloce la digestione. Per quanto riguarda la cena, ci sono accorgimenti simili ma più specifici in quanto si deve affrontare la notte. Quindi un riposo prolungato ed è importante prepararsi adeguatamente facendo attenzione ad alcuni dettagli per garantirsi un riposo adeguato.

Ecco alcuni suggerimenti:

Scegli una cena leggera : evita di consumare pasti pesanti o ricchi di grassi prima di andare a dormire. Opta per porzioni più piccole e scegli cibi leggeri come insalate, verdure, proteine magre e cereali integrali.

: evita di consumare pasti pesanti o ricchi di grassi prima di andare a dormire. Opta per porzioni più piccole e scegli cibi leggeri come insalate, verdure, proteine magre e cereali integrali. Limita l’assunzione di bevande stimolanti : evita di bere bevande contenenti caffeina o alcolici prima di andare a dormire, poiché possono interferire con il sonno e aumentare il rischio di reflusso acido.

: evita di bere bevande contenenti caffeina o alcolici prima di andare a dormire, poiché possono interferire con il sonno e aumentare il rischio di reflusso acido. Scegli alimenti ricchi di triptofano : il triptofano è un amminoacido essenziale che può favorire il sonno. Puoi trovare il triptofano in alimenti come il tacchino, il pollo, il pesce, i latticini, le noci, i semi e le banane. Consumarli moderatamente può aiutare a promuovere il sonno.

: il triptofano è un amminoacido essenziale che può favorire il sonno. Puoi trovare il triptofano in alimenti come il tacchino, il pollo, il pesce, i latticini, le noci, i semi e le banane. Consumarli moderatamente può aiutare a promuovere il sonno. Evita cibi piccanti e acidi : questi alimenti possono causare bruciore di stomaco o reflusso acido durante il sonno, disturbando la qualità del sonno. È meglio evitare cibi come peperoncino, cibi fritti, agrumi e pomodori prima di andare a letto.

: questi alimenti possono causare bruciore di stomaco o reflusso acido durante il sonno, disturbando la qualità del sonno. È meglio evitare cibi come peperoncino, cibi fritti, agrumi e pomodori prima di andare a letto. Mangia almeno 2-3 ore prima di andare a dormire: aspetta un po’ di tempo tra l’ultima cena e il momento di andare a dormire per permettere al cibo di digerire adeguatamente. Mangiare troppo vicino all’ora di coricarsi può causare disagio durante la notte anche perché lo stomaco pieno di cibo può sollevare il diaframma rendendo difficoltoso respirare. Meglio stare sollevati per qualche ora aiutandosi con dei cuscini.

Segui questi consigli per dormire meglio e digerire in modo corretto, in questo modo ti sveglierai riposato e pieno di energia senza disturbi. Anche la pelle sarà più distesa e luminosa, avrai maggior voglia di alzarti dal letto e lo farai senza sforzo.