Cosa bisogna assolutamente fare per chiudere una relazione che fa soffrire: non sarà facile ma ti salva la vita

Troncare una relazione anche quando porta solo sofferenza non è mai semplice. In questi casi è bene tenere a mente alcuni particolari di non poco conto

Mettere la parola fine su una storia d’amore è qualcosa che crea dolore e scombussola la propria vita. Alle volte però è praticamente doveroso visto che alcune relazioni creano solo tormento e alla lunga non portano a quei benefici che ci si auspicava quando si è deciso di intraprenderla.

Continuare ad insistere porta a vivere una sorta di amore unilaterale che non è affatto giusto. Ovviamente per arrivare a questa conclusione ci devono essere degli indicatori certi, non ci si può basare su presagi o sensazioni passeggere. Se oggettivamente nel legame prevalgono solo rabbia, rancore e mancanza di rispetto allora significa che l’alternativa proprio non esiste.

Cosa fare quando si mette fine ad una relazione dolorosa

Ciò non significa che fa meno male di una storia finita per altri motivi. Si tratta comunque di cambio radicale della propria vita. Magari con quella persona erano state buttate le basi per una famiglia o dei figli. Solo il tempo consente di poter davvero lenire le ferite e poterle cicatrizzarle definitivamente.

A prescindere da ciò se si è giunti a questo punto è bene ricordare sempre alcune cose che possono tornare sicuramente molto utili. La prima è prendere consapevolezza della situazione. Bisogna accettare che la relazione sta volgendo al termine visto che ha portato solo dolore e negatività.

Lo sbaglio più comune che si fa in questi casi è quello di sminuirsi e pensare di non essere in grado di tenere in piedi un rapporto e di essere destinati alla solitudine. Peggio ancora chi teme il giudizio della gente. Solo ed esclusivamente chi prova certe esperienze può capirne davvero il significato.

Per questo è bene darsi tempo per voltare pagina. Meglio starsene per un po’ soli per metabolizzare la situazione e capire in che modo proseguire. Al contempo è importante non trascurarsi e avere cura di se stessi. Magari si può approfittare di questa fase per fare qualcosa che si voleva fare in passato e che poi per svariati motivi è sempre stata procrastinata.

Col passare del tempo è giusto crearsi uno spazio che dia sfogo alle sensazioni e alle emozioni della nuova vita dopo la rottura definitiva. Può anche trattarsi di sentimenti residui verso il passato, ma è qui che non va commesso l’errore più grande: è normale portare nel cuore una persona con cui è stata condivisa una parentesi importante di vita, ma ciò non significa che bisogna tornare sui propri passi: non si dimentica dall’oggi al domani.