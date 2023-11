Se sogni ancora il tuo ex, fai attenzione: può rivelare questo lato nascosto di te

Sognare di tornare con una persona con cui ormai è finita può rivelarci molto di noi: non necessariamente ne sentiamo la mancanza, anzi…

Almeno una volta nella vita, ci sarà capitato di risvegliarci con ansia e interrogarci sul significato di uno strano sogno in cui era presente anche il nostro ex partner, specialmente se la storia con questa persona non si è conclusa in maniera pacifica e civile.

In tali momenti, è comune e naturale sentirsi smarriti. La spiegazione dietro a sogni di questo tipo non è semplice, ma da subito va sottolineato che non necessariamente si lega a un sentimento di mancanza verso l’ex compagno o compagna.

È normale provare confusione e smarrimento, ma è cruciale comprendere che sognare l’ex può essere un processo ricorrente e talvolta terapeutico.

Vediamo più nello specifico come interpretare questi sogni.

Una ricerca di risoluzione che avviene a livello inconscio

Come si potrà intuire, molto spesso questo tipo di sogno rappresenta un tentativo del subconscio di elaborare ed accettare la fine di una relazione. Dopo una separazione, il cervello deve elaborare le emozioni e i ricordi legati alla relazione per poter progredire. Questo procedimento, oltre che richiedere molto tempo, non avviene solo a livello conscio; di conseguenza, in molti casi, sognare l’ex indica uno sforzo del subconscio per superare il dolore e chiudere definitivamente con il passato.

In altri contesti, sognare l’ex può esprimere chiaramente un sentimento di nostalgia e di mancanza nei suoi confronti. Potrebbe rappresentare un tentativo inconscio di mantenere vivo il ricordo dell’altro per nutrire la speranza di ristabilire la connessione perduta. È importante sottolineare che sognare l’ex non implica sempre il desiderio di rinnovare una relazione sentimentale. A volte, si possono vivere sentimenti di mancanza e malinconia senza necessariamente voler tornare con l’ex partner.

La meditazione per superare conflitti interiori irrisolti

Molte persone sognano l’ex perché lo identificano nel loro subconscio come un simbolo di desideri e bisogni non soddisfatti. Il sogno, specialmente se ricorrente, potrebbe essere il tentativo della mente di portare alla luce le reali inclinazioni e attitudini del sognatore o della sognatrice. Per una comprensione più approfondita del sogno, è essenziale interpretarlo nel suo complesso e valutare se le emozioni connesse sono state gradevoli o spiacevoli.

Se il sogno si ripete frequentemente, la pratica della meditazione può essere di aiuto. La meditazione è una tecnica che aiuta a dissipare le emozioni negative associate ai sogni ricorrenti. Consente di esplorare i propri sentimenti interiori in modo distaccato e senza giudizio, contribuendo a chiarire la mente, ridurre lo stress e migliorare la qualità del sonno.