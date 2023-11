Dove fare la spesa? Ecco la classifica dei migliori supermercati in Italia: secondo Altroconsumo non ci sono dubbi

L’associazione per i consumatori Altroconsumo ha, recentemente, condotto un’indagine per stabilire quali siano i migliori nel nostro Paese. Ecco la classifica.

Risparmiare per gli italiani è diventato imperativo categorico. Per questa ragione, molti sono alla continua ricerca di spunti ed idee affinché fare la spesa al supermercato non sia un vero e proprio salasso.

Ebbene, a tal proposito, esistono diversi trucchetti che aiutano a fare la spesa risparmiando. Ad esempio, per gli esperti, le regole più importanti da rispettare per non cadere in trappola e ritrovarsi con uno scontrino pesantissimo, sono: scrivere la lista della spesa ed evitare di fare acquisti al supermercato a stomaco vuoto!

Ma in soccorso dei consumatori c’è anche l’Associazione Altroconsumo, che spesso conduce indagini con l’intento di aiutarli a risparmiare senza mai rinunciare alla qualità. In questo senso, può essere utile la recente indagine, che ha dato voce a oltre 9 mila soci, per stabilire quali siano i migliori supermercati in Italia. Gli aspetti che hanno influenzato la classifica di Altroconsumo sono stati nell’ordine: igiene e pulizia, qualità del prodotto a marchio commerciale dell’insegna, facilità di poter acquistare tutto all’interno dello stesso punto vendita e qualità degli alimenti freschi, prezzi in generale, tempi di attesa alla cassa. Ecco la classifica.

I migliori supermercati in Italia: la classifica

L’indagine di Altroconsumo ha visto coinvolti oltre 9 mila partecipanti che hanno risposto ad un questionario online, dando un giudizio su diversi aspetti. Il grado di soddisfazione è stato espresso in merito all’igiene e la pulizia, la qualità del prodotto a marchio commerciale dell’insegna, la facilità di poter acquistare tutto all’interno dello stesso punto vendita e la qualità degli alimenti freschi, i prezzi in generale e i tempi di attesa alla cassa.

Dall’indagine è emerso che tra i discount in Italia, i migliori sono a pari merito Aldi, Eurospin e Prix. Medaglia d’argento a Tuodì ed MD Discount. Occupano l’ultimo gradino del podio: DiPiù, Lidl, In’s, Penny Market. Per quanto riguarda, invece, i migliori iper e supermercati nel nostro Paese, al vertice troviamo Esselunga, seguita da IperCoop/Coop&Coop al secondo posto, fanalino di cosa la Coop.

Gli intervistati si sono espressi anche in merito ai supermercati online, dove ad occupare il primo gradino del podio c’è un terzetto di insegne: Iperal, Unes, Alì, seguiti al secondo posto da Esselunga e al terzo da Famila. Non si sono risparmiati neanche per le catene di supermercati locali. Nel nostro Paese, i migliori sono Pewex e Cadoro. Medaglia d’argento a Rossetto e Martinelli. Chiudono la top 3: Lando, Iperal, Mega, Mercato e Poli.