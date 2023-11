Panico Gmail, da dicembre milioni di account cancellati | Cosa sta succedendo

Se possiedi un account Gmail, fa attenzione: il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe scomparire, ecco la nuova manovra di Google.

A partire dal mese di dicembre, Google procederà con l’eliminazione di milioni di account Gmail, così come di quelli associati a Drive, Docs, Calendar, Meet e Photos.

Questa decisione è il risultato delle modifiche di recente apportate da Google al regolamento sugli utenti inattivi.

La notizia ha fatto preoccupare non pochi utenti che utilizzano Gmail come principale casella di posta, ma chi teme di perdere il proprio indirizzo di posta elettronica può stare tranquillo.

L’eliminazione infatti coinvolgerà gli account che non sono stati utilizzati negli ultimi due anni, che scompariranno definitivamente dalla piattaforma; e in realtà è una misura di sicurezza anti-spam…

Cosa fare per evitare la cancellazione dell’account Gmail

La nuova politica di Google infatti mira a prevenire il rischio che gli account inattivi diventino bersagli di cybercriminali, che potrebbero sfruttarli per diffondere spam o altri contenuti dannosi. Prima di procedere con la cancellazione, Google invierà avvisi tramite e-mail a coloro che risultano nella sua “lista nera”, fornendo loro un preavviso. Le cancellazioni coinvolgeranno non solo gli account, ma anche tutti i contenuti salvati su Drive, Docs, Calendar, Meet e Photos associati agli account inattivi.

Questa decisione, annunciata per la prima volta a maggio, si concentrerà sugli account che sono stati aperti ma mai utilizzati dagli utenti, come quelli creati per accedere a prove gratuite o per esigenze temporanee. Per evitare che il proprio account finisca nell’elenco degli eliminati sarà sufficiente accedervi almeno una volta ogni due anni. Attività come leggere una mail, guardare un video su YouTube o effettuare una ricerca su Google sono considerate idonee a impedire l’eliminazione dell’account. Anche gli utenti che mantengono un abbonamento attivo tramite il proprio account Gmail, coloro che hanno video caricati su YouTube e tutti i profili aziendali e scolastici non correranno il rischio di cancellazione.

Due parole dall’esperto: esiste una compravendita di account “fantasma”

Ruth Kricheli, vicepresidente del reparto di product management di Google, ha sottolineato che questo cambiamento è necessario per proteggere gli utenti da minacce alla sicurezza come spam, phishing e dirottamento degli account. Gli account inattivi sono considerati più suscettibili ad essere compromessi, dato che spesso utilizzano password obsolete e sono privi dell’autenticazione a due fattori.

“Questi account sono spesso vulnerabili e, una volta compromessi, possono essere riutilizzati per attività dannose, come il furto di identità o la diffusione di contenuti indesiderati”, ha precisato Kricheli. Secondo dati di Google, gli account Gmail compromessi sono venduti sul dark web a prezzi relativamente bassi, e la realtà di questa compravendita illegale ha spinto Google a considerare una manovra necessaria per proteggere la sicurezza degli utenti.