Festival di Sanremo 2024, come prenotare i biglietti e quali sono i prezzi

La conduzione sarà affidata ancora una volta ad Amadeus, si tratta del quinto anno che il presentatore dirige lo show riscuotendo risultati inaspettati. Lui stesso, durante un’intervista pubblicata su FQ magazine: “Lo dico ufficialmente, cinque anni di seguito sono tanti”. Un vero record dovuto al reale merito dell’artista poliedrico che sta risollevando le sorti del Festival di Sanremo rendendolo uno spettacolo giovane, innovativo ma anche classico. Un mix esplosivo di successo e critiche che non possono mai mancare nello show musicale più discusso dell’anno.

Come prenotare i biglietti per il Festival del Sanremo e quanto costano

A partire dal giorno 6 febbraio 2024 andrà in onda la nuova edizione del Festival della canzone italiana che si terrà, come sempre, al Teatro Ariston. Sembra che Amadeus abbia riferito di aver accettato la conduzione del Festival per la quinta volta di seguito, ma che sarà l’ultima. Sono mesi di preparazione per il presentatore che sta selezionando i concorrenti che si sfideranno nella kermesse musicale tanto attesa. Anche la scelta delle co-conduttrici è impegnativa e ci sono anche gli ospiti da selezionare con cura per creare uno spettacolo speciale anche quest’anno.

Il Teatro Ariston può accogliere molte persone in platea e in galleria ma c’è un limite, per questo motivo è meglio affrettarsi con la prenotazione dei posti. Si possono prenotare solo in un modo, è necessario fare l’abbonamento a tutte e cinque le serate del Festival della canzone a Sanremo. La procedura per l’acquisto dei biglietti non è complicata ma è necessario seguire esattamente alcuni passaggi obbligati. Ecco come fare.

Sul sito ufficiale della Rai descrive il procedimento che deve essere effettuato necessariamente online. Ogni persona può prenotare al massimo due abbonamenti compilando il form predisposto nella pagina web del Festival di Sanremo. Il prezzo di ogni abbonamento varia a seconda che si tratti di un posto in platea a euro 1290 oppure in galleria a euro 672, sono possibili variazioni sul prezzo. Una volta compilato il form ed effettuato il pagamento online, basta attendere la conferma che giungerà via email per essere certi che la procedura sia andata a buon fine.