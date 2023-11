Quanto ci costa prelevare al bancomat? La verità che non ci dicono

Prelevare denaro allo sportello è un’operazione piuttosto comune, ma sappiamo davvero quanto ci costa?

Negli ultimi anni, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico si è diffuso a macchia d’olio. Oramai, quasi tutti gli esercizi commerciali permettono di effettuare i pagamenti direttamente con la carta, senza la necessità di ricorrere al denaro contante. Tuttavia, avere un po’ di soldi nel portafogli è sempre utile.

Quando c’è la necessità di avere denaro in contante, si può entrare nella filiale della banca in cui si ha il conto oppure prelevare comodamente, e senza fare lunghe file, allo sportello Bancomat più vicino.

Tuttavia, non sempre prelevare allo sportello è la scelta più conveniente, soprattutto nel caso in cui ci sia il bisogno di avere una cifra un po’ più elevata o se l’ATM è di un istituto di credito diverso da quello in cui si è correntisti.

Prelevare al bancomat: quanto ci costa?

Quando c’è l’esigenza di avere con sé del denaro contante, prelevare al Bancomat più vicino è, senza dubbio, la scelta più comoda. Del resto, la rete degli Atm da cui si può ritirare denaro è piuttosto capillare, quindi, uno sportello automatico c’è sempre a portata di mano. In più, sono disponibili in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed è possibile ritirare il denaro senza fare lunghe file. Tuttavia, scegliere di prelevare contanti dallo sportello bancomat non è sempre conveniente. Infatti, specialmente se l’importo da ritirare è particolarmente elevato o se lo sportello appartiene ad un istituto di credito diverso da quello in cui si ha il conto corrente, può essere svantaggioso.

Non tutti lo sanno, ma diversamente dal prelievo allo sportello fisico di una filiale, il prelievo al Bancomat prevede delle soglie massime di erogazione. I limiti possono variare da banca a banca e in base al contratto stipulato con il proprio istituto di credito, ma normalmente vanno dai 250 ai 1000 euro al giorno. Va specificato, inoltre, che solitamente gli sportelli automatici erogano un massimo di 250 euro per ogni operazione, dunque, chi ha un massimale di 500 euro giornaliero, dovrà fare due operazioni per prelevare quell’importo.

Un altro particolare da non sottovalutare è quello relativo alle commissioni. Prelevare, ad esempio, allo sportello automatico di un istituto di credito diverso da quello in cui si ha il conto corrente ha un costo. Si tratta della commissione interbancaria che mediamente si aggira tra 1,5 / 2 euro a prelievo.