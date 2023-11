Cerchi un secondo lavoro per arrotondare? Ecco 8 idee per guadagnare da casa

Stipendio basso e costi della vita troppo alti? Potrebbe essere arrivato il momento di investire tempo e impegno in un secondo lavoro online.

Sempre più persone cercano un secondo lavoro da casa per integrare lo stipendio. La crisi economica, salari bassi e potere d’acquisto in calo sono sfide sempre più comuni. I guadagni del “primo lavoro” spesso non bastano.

Molti italiani rinunciano a vacanze, casa e auto proprie, e persino alla cura personale. La soluzione immediata sarebbe chiedere un aumento, ma ottenere ciò è difficile e rischioso per i rapporti di lavoro.

Da questo punto di vista, Internet offre indubbiamente opportunità per guadagni extra da integrare al proprio stipendio mensile, permettendo di vivere una vita più serena.

Alcune permettono di diventare imprenditori digitali, dedicando il tempo a interessi personali senza chiedere permessi. Scopri come creare un secondo lavoro e generare reddito costante.

“Passatempi” remunerativi: ecco quali sono e come funzionano

Partiamo dai lavori meno “impegnativi”, come quello del rivenditore online. Puoi ricavare dei guadagni nel tempo libero acquistando prodotti a basso costo e rivendendoli online a un prezzo più alto. Sfrutta siti d’aste per ottenere prodotti a prezzi convenienti, poi rivendili su piattaforme come eBay o Amazon per un profitto immediato. Un’altra idea può essere quello di investire nel cosiddetto “matched betting”, che richiede solo mezz’ora o poco più del tuo tempo giornaliero. Come potrai intuire del nome, consiste in una tecnica di scommesse non accomunabile al gioco d’azzardo ed eseguita in correlazione ai bookmaker, o allibratore, per cui esistono numerose guide. I guadagni stimati vanno dai 200 ai 500 euro al mese.

Se invece desideri sviluppare delle abilità verticali da poter utilizzare sia nel mondo del lavoro odierno che in quello da casa, potresti decidere di investire in un corso da social media manager. I piccoli imprenditori non hanno tempo di gestire i loro profili online, perciò potrai farlo tu: i guadagni vanno da 100 a 300 euro al mese per pagina, il che garantisce entrate notevoli anche solo con 3 clienti all’attivo. Se invece desideri sperimentare come piccolo imprenditore tu stesso, puoi utilizzare Amazon FBA, che permette di commissionare stock di prodotti a basso prezzo e creare il tuo brand di rivendita tramite Amazon, che gestirà logistiche e spedizioni. Ovviamente una scelta del genere richiede il possesso di un piccolo capitale iniziale.

Dall’influencer al trading online: mille opportunità

Passiamo infine alle scelte più impegnative, almeno dal punto di vista delle tempistiche. Tra tutte, il blogging è quella meno remunerativa, ma anche quella più semplice: se hai talento nella scrittura, puoi aprire il tuo blog e iniziare a pubblicare articoli su argomenti di tuo interesse. L’investimento principale riguarda solamente l’acquisto dell’indirizzo web. La forma più evoluta del blogger è quella dell’influencer: Youtube, Twitch e più di recente Tiktok sono piattaforme che offrono la possibilità di mostrarsi come vere e proprie figure di riferimento in vari settori, dall’intrattenimento alla moda, dalla fotografia alla divulgazione.

Diventare influencer richiede tempo, costanza e passione, ma può portare a risultati stellari. Molto spesso, la figura dell’influencer viene contattata da vari brand per il cosiddetto affiliate marketing: vere e proprie sponsorizzazioni che permettono di guadagnare una percentuale del ricavato. Semplice, no? Ultima, ma non per importanza, la scelta di iniziare a sviluppare competenze nel trading online. Fare trading online non richiede una presenza fissa davanti a uno schermo, ma prevede studio, formazione, pratica e una necessità costante di tenersi informati sulle fluttuazioni di mercato: per questo motivo potrebbe diventare un lavoro a tempo pieno.