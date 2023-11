Freddo e alimentazione, scopri cosa mangiare per non soffrire il calo delle temperature

Con l’arrivo dei primi freddi può essere utile trovare idee e spunti per evitare di soffrire troppo il calo delle temperature. Oggi scopriamo cosa mangiare per combattere il freddo.

Con l’arrivo dei primi freddi non occorre scappare verso posti più caldi per non soffrire. Esistono soluzioni più semplici e alla portata di tutti come, ad esempio, l’alimentazione.

E’ dimostrato che alcuni cibi contribuiscono efficacemente a combattere il freddo, donandoci calore e contrastando lo shock termico tra la temperatura interna al nostro corpo e quella esterna.

In particolare, dei validi alleati sono gli alimenti che contengono vitamina A, B, C ed E. In altre parole, per non soffrire il calo delle temperature, è consigliato seguire una dieta ricca di frutta, legumi, yogurt e agrumi. Di seguito vediamo quali sono i cibi che dobbiamo mangiare in inverno per evitare i brividi!

Cosa mangiare per non soffrire il freddo

Da sempre il cibo è un valido alleato per il benessere del nostro organismo. Utile a farci sentire in forma e di buon umore, il cibo può aiutarci anche a contrastare il freddo in inverno. Tra i migliori amici dei freddolosi, senza dubbio, ci sono le patate, ricche di Sali minerali, che aiutano ad abbassare i livelli di stress, apportando le giuste energie per affrontare l’inverno. Inoltre, questo alimento contiene vitamina A, indispensabile per il corretto sviluppo delle difese immunitarie. Anche i legumi sono dei validi alleati contro il freddo. Normalmente, chi soffre il freddo ha delle carenze di ferro, a cui, possono porre rimedio i fagioli, gli spinaci, le lenticchie e così via.

Sulla tavola dei più freddolosi, non dovrebbe mai mancare anche della frutta secca. In particolare, noci e mandorle che, oltre ad essere parte di uno spuntino perfetto, sono eccezionali per eliminare la sensazione di freddo. In inverno, poi, è bene fare scorpacciate di agrumi, ricchi di vitamina C, utile a rinforzare il sistema immunitario. Un altro super alleato per l’inverno è lo yogurt, che oltre ad essere un gustoso spuntino, mantiene svegli e attivi i probiotici presenti nell’intestino.

Non dimentichiamo poi di avere una dieta sempre ricca di verdura di stagione, quindi, spinaci, scarole, bietole e così via, valida alleata del sistema immunitario. Infine, anche se non sono particolarmente apprezzati da chi ama l’alito fresco, sarebbe un bene mangiare anche aglio e cipolle. In grado di donare serenità al corpo, eliminando il ceppo batterico grazie alle loro incredibili proprietà.