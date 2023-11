Come riciclare i rotoli di carta igienica? Scopri le soluzioni più creative

Sono tantissime le soluzioni per riciclare i rotoli di carta igienica. Scopri le idee più creative per riutilizzare i tubicini di cartone.

Capita a tutti che in casa si accumulino numerosi rotoli di carta igienica. Ebbene, non buttarli via perché esistono diversi modi per riutilizzarli, trasformandoli in nuovi oggetti o decorazioni per la tua casa.

Un oggetto, senza dubbio, semplice ma che offre diverse soluzioni anche piuttosto creative per tornare a nuova vita. Dalle decorazioni natalizie a porta penne, da giochi per bambini a eleganti segnaposto, con un po’ di fantasia, i rotoli di carta igienica possono trasformarsi in oggetti originali e graziosi, ma anche utili.

Vediamo allora le soluzioni più creative per riciclare i rotoli di carta igienica.

Rotoli di carta igienica: le soluzioni più creative per riciclarli

Nel corso di un anno sono diverse decine i rotoli di carta igienica a finire tra i rifiuti. Eppure, esistono diversi modi per riciclarli e ridargli nuova vita. Con un po’ di fantasia e creatività, i rotoli di carta igienica possono diventare graziose decorazioni per la tua casa, ma anche oggetti utili.La prima buona occasione per riciclare i tubicini di cartone della carta igienica è il Natale. Con i rotoli di carta igienica avanzati è possibile realizzare delle originali decorazioni come, ad esempio, delle ghirlande natalizie. Basterà semplicemente tagliare il tubo a strisce e unirle insieme per formare delle girandole. Poi, aggiungere un tocco di vernice verde e il gioco è fatto.

Un’altra idea originale per riciclare i rotoli di carta igienica è realizzare dei porta penne. Basta dipingere il tubicino con colori vivaci e il tuo accessorio sarà pronto. Vedrai! Darà un tocco di colore alla tua scrivania, tenendola in ordine. Con i rotoli di carta igienica è possibile anche realizzare dei fantastici giochi per i bambini. Ad esempio, puoi realizzare aerei o delle macchinine e rivestirli con della carta colorata, un’idea che piacerà tanto ai bambini. I rotoli di carta igienica possono diventare anche degli oggetti glamour per la tua tavola. E’ possibile, infatti, realizzare degli originali segnaposto. Basterà tagliare a metà, decorarli a piacere e inserire al loro interno il tovagliolo con le posate. Per lasciare a bocca aperta i tuoi ospiti puoi scrivere sulla creazione il loro nome o una frase carina da ricordare!

Ma le soluzioni per riciclare i rotoli di carta igienica in modo originale sono davvero tante ancora, ad esempio, i tubicini possono sostituire i bigodini in una messa in piega o per costruire stampini per dolci. Insomma, basta un po’ di fantasia e potrai contribuire ad evitare sprechi o acquisti inutili!