Addio vita da single: a dicembre arriva l’amore per questi quattro segni zodiacali

L’ultimo mese dell’anno si prospetta davvero propizio per alcuni segni zodiacali che potrebbero finalmente trovare l’amore. Vediamo quali sono i prescelti

La fine dell’anno ha sempre in serbo delle sorprese piacevoli e anche il 2023 sembra seguire questa scia. A dicembre infatti secondo le previsioni degli oroscopi per alcuni segni zodiacali sembra essere giunto il momento di iniziare una nuova relazione. D’altronde con l’arrivo delle vacanze natalizie ci sarà più tempo per dedicarsi a se stessi e perché no a nuove conoscenze.

Ma quali sono questi segni che finalmente potranno beneficiare di un po’ di fortuna in amore? Nello specifico sono quattro. Vediamo perché le stelle puntano proprio su di loro per la fine dell’anno che si preannuncia a dir poco scoppiettante.

I quattro segni che a dicembre saranno colpiti dalla freccia di Cupido

Il primo segno che potrebbe trarne beneficio è l’Ariete. Durante il mese di dicembre Marte e il Sole si muoveranno permettendo a coloro che sono ricompresi in questo segno di avere tanta energia. Ciò non porterà novità positive solo in amore, bensì anche in ambito lavorativo. Un particolare che di questi tempi non è per niente malvagio.

Anche il Toro vivrà un dicembre caratterizzato dalla magia dell’amore dopo aver pagato spesso dazio nei mesi scorsi. Grazie ad un taglio al passato riuscirà ad avere maggiori occasioni propizie. Il tutto è merito dell’apporto di Marte, Venere e Mercurio che gli consentiranno di fare nuove ed interessanti conoscenze.

Proseguendo troviamo il Sagittario che a dicembre troverà il pianeta Sole sulla sua strada. Ciò porterà ad un periodo intenso, gioioso e ricco di soddisfazioni. In amore è molto probabile che si decida di contraccambiare un sentimento che qualcun altro provava nei suoi confronti già da diverso tempo.

Udite, udite anche i Pesci sono pronti ad una nuova relazione. Vivranno delle festività caratterizzate da un’enorme ondata di romanticismo. I pianeti si metteranno a loro favore e lasceranno in regalo tante coccole e una dose smisurata di passione. Dunque un’opportunità da non dilapidare per un segno notoriamente pragmatico e cinico e soggetto agli sbalzi d’umore.

Per tuti gli altri segni non ci sono novità concrete, ma la fortuna in ambito sentimentale gira e le stelle poco alla volta sono in grado di dispensare un po’ a tutti gioia e serenità. L’importante è avere pazienza e aspettare il proprio turno senza farsi abbattere dai possibili fattori negativi che si possono incontrare lungo il cammino.