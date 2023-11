Uno degli uccelli più pericolosi al mondo è tornato a far capolino: cosa è capace di fare – VIDEO

Si tratta di un uccello inserito nell’elenco delle specie a rischio estinzione. Al contempo può essere molto pericoloso per l’uomo qualora dovesse attaccare

Il mondo degli animali è talmente vasto che chiaramente è difficile conoscerli tuti. Alcune specie poi sono molto rare o vivono solo in determinate zone del pianeta, ragion per cui non è così inusuale trovarsi dinanzi un animale di cui non si riesce nemmeno a decifrare bene il volto.

Tra questi c’è sicuramente il Casuario un uccello che in Europa è praticamente sconosciuto e che è considerato da alcuni come il più pericoloso al mondo. Infatti qualora dovesse attaccare (eventualità per fortuna rara) potrebbe creare non pochi problemi. Vederlo è praticamente un evento quasi unico visto che sono a rischio estinzione.

Dove è stato avvistato il Casuario: il video completo

Uno degli avvistamenti più recenti è avvenuto a Bingil Bay nel nord-est dell’Australia ed è stato segnalato prontamente al Dipartimento per l’Ambiente e la Scienza del Queensland. In inglese è conosciuto con il nome di Cassowary e la fortunata che ha avuto il piacere di spiarlo e filmarlo lo ha potuto ammirare mentre emergeva dall’oceano.

Purtroppo però la popolazione del Casuario meridionale è stata inserita nell’elenco delle specie in via di estinzione ai sensi del Nature Conservation Act del 1992. Per questo qualora vengano avvistati degli esemplati malati, feriti o orfani va subito avvisato il dipartimento sopracitato.

Per chi non li conoscesse fanno parte della famiglia dei Casuariidae e sono inoltre ricompresi nei ratiti ovvero gli uccelli di grandi dimensioni che non sono capaci di volare e vivono per lo più in Australia e altre zone dell’Oceania. In questo caso probabilmente è stato catturato da un corrente che lo ha portato fino a Bingil Bay. Infatti per quanto siano in grado di nuotare solitamente si immergono in acqua solo per ragioni specifiche come passare da una parte all’altra di un fiume o se si sentono minacciati da altri animali.

Nel filmato sottostante si può ammirare questo fantastico esemplare mentre fa il bagno nell’oceano e durante la sua permanenza in spiaggia. Si tratta di un vero e proprio gigante che può arrivare anche a 160 kg di peso e a 180 cm di altezza. Ha degli artigli impressionanti e visti alcuni episodi spiacevoli del passato è considerato l’uccello più pericoloso al mondo. Per fortuna non si scaglia contro gli essere umani a prima vista, ma se dovesse avvertire un pericolo potrebbero essere guai seri. Di seguito il filmato dell’avvistamento in Australia.

You don’t see this every day! A large, flightless bird called a cassowary was spotted swimming in the ocean. pic.twitter.com/lFY3uI4a7S

— USA TODAY (@USATODAY) November 14, 2023