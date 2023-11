L’astrologia orientale non ha dubbi: ecco i tre segni che avranno maggior fortuna

La tradizione astrologica orientale ha concezioni totalmente differenti da quella nostra. Scopriamo cosa in serbo per la fine dell’anno per alcuni specifici segni

L’astrologia è una materia decisamente ampia e complessa. Oltre a quella che comunemente conosciamo in Europa anche quella asiatica ha una sua rilevanza e può portare buone a cattive notizie a chi realmente ci crede.

Ma quali sono le sue previsioni per il mese di dicembre, periodo in cui notoriamente avvengono molti grandi cambiamenti? A quanto pare per tre specifici segni, che ricordiamo sono diversi dai nostri, ci sono in cantiere diverse novità favorevoli nei tre ambiti principali, ovvero fortuna, lavoro e denaro. Scopriamo insieme tutte le possibili news a riguardo.

I tre segni per beneficeranno in amore, fortuna e denaro

La fine dell’anno si preannuncia molto piacevole per coloro che sono nati sotto il segno della Scimmia. Nello specifico sono coloro che sono nati durante gli anni 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016. Dunque a intervalli di 12 anni. Per loro le stelle d’oriente prevedono una bella dose di fortuna nelle relazioni, in particolar modo quelle con i propri familiari. Saranno molto più presenti e passionali per le persone a loro care. Inoltre risolveranno i loro problemi, il che ovviamente dona sempre una bella fetta di felicità che non guasta mai.

Passando invece ai fattori meramente economici, dicembre sarà il mese del Cane. La loro fortuna in questo ambito sarà per distacco più elevata rispetto a quella degli altri. Per via di ciò vivranno un finale di 2023 e un inizio di 2024 decisamente positivo visto che aspettavano da tempo dei risvolti riguardanti il fronte finanziario. Ma non è tutto. Su questa scia ci saranno anche tante altre opportunità che chiaramente in virtù del trend positivo non bisogna lasciarsi scappare.

Il Gallo invece sarà il segno che avrà maggiori vantaggi per quanto concerne il lavoro. In generale già durante tutto l’anno ha beneficiato di energie positive, ma le settimane a venire saranno ancora più lucenti. Per effetto ciò è giunta l’ora di gettare le basi per il futuro, in particolar modo per il prossimo anno. Serviranno investimenti mirati per poter sperare in un sicuro avvenire. Le stelle però assisteranno coloro che fanno parte di questo segno, quindi niente paura, il momento è propizio per assumersi qualche rischio. Dunque l’oroscopo asiatico sembra essere decisamente benevolo, ma al pari di quello nostro occidentale ha i suoi cicli che chiaramente non durano per troppo tempo.