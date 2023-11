Caro carburanti, le soluzioni per risparmiare un mucchio di soldi sul rifornimento | Il tuo portafogli è salvo

Il caro carburanti non molla la presa, per cui, sono tanti gli automobilisti alla ricerca di idee e spunti per risparmiare sul rifornimento. Ecco alcuni trucchetti che fanno risparmiare un mucchio di soldi.

Tra le grandi preoccupazione degli automobilisti italiani, c’è senza dubbio, l’impennata dei prezzi dei carburanti, che non sembra voler mollare la presa. Sebbene, dei leggeri ribassi, fare rifornimento alla propria auto pesa ancora tanto sulle tasche degli italiani.

Per tale ragione, sono sempre più numerose le persone alla ricerca di idee e spunti per risparmiare sul rifornimento carburanti.

Fortunatamente, sono diversi gli stratagemmi che possono essere adottati per pagare meno il carburante. Attenzione, però, alle notizie false. In questi giorni, infatti, circola con insistenza sul web la notizia del cosiddetto trucco del grilletto. In buona sostanza, secondo queste voci, quando siamo al distributore in modalità self service, basterebbe bloccare il grilletto della pistola che stiamo usando per fare rifornimento. In realtà si tratta di una fake news, un escamotage che non comporterebbe alcun vantaggio economico. Ad ogni modo, esistono altri modi per risparmiare sui carburanti, scopriamoli di seguito.

Le soluzioni per risparmiare sul rifornimento carburanti

Nonostante dei piccoli interventi da parte della squadra di Governo, il carburate continua a mantenere costi elevati. Per cui, è meglio conoscere alcuni stratagemmi per risparmiare sul rifornimento della propria auto. Il primo passo per risparmiare un mucchio di soldi è essere attenti allo stile di guida. E’ consigliabile avere una guida fluida e scorrevole, evitando brusche accelerazioni. Secondo gli esperti, adottare uno stile di guida attento, consente un risparmio di quasi il 30 per cento sui consumi.

A pesare sulla spesa per il carburante è anche l’utilizzo del climatizzatore. Tenere costantemente l’aria accesa, comporterebbe un aumento dei consumi di quasi il 15 per cento. Al contrario, un uso attento del climatizzatore alleggerirebbe del 5 per cento i consumi complessivi. Attenzione, poi, a spegnere il motore quando non necessario come, ad esempio, nel caso di soste prolungate. Anche stare fermi con il motore acceso, produce consumi. Un occhio particolare, per risparmiare sui consumi di carburante, va dato agli pneumatici. Avere un livello corretto di pressione delle gomme, consente un significativo risparmio. Un’altra buona soluzione per alleggerire il costo dei carburanti è fare rifornimento dove costa meno ed evitare di caricare troppo il bagagliaio.

Infine, altra dritta utile per abbassare le spese per il rifornimento della propria auto è optare per lo spostamento con i mezzi di trasporto pubblico o, se le circostanze lo consentono, pensare all’acquisto o al leasing di una bici elettrica.