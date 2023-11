Attenzione alle truffe del Black Friday: come fare acquisti in sicurezza

Il tanto atteso Black Friday continua dopo il 24 novembre, ma con l’aumento degli acquisti online si rischia di incorrere in frodi: impariamo ad evitarle.

Tradizione originaria degli Stati Uniti, questo evento, che negli ultimi anni si è radicato anche nel nostro paese, rappresenta il “venerdì nero” e si tiene il 24 Novembre.

In questa giornata, grandi catene commerciali offrono significativi sconti su una vasta gamma di prodotti, sia online che nei negozi fisici, coprendo categorie come elettrodomestici, cellulari, computer, libri e altro ancora. Benché tradizionalmente la durata degli sconti sia di 24 ore, molte catene iniziano a proporre promozioni già nei giorni precedenti e continuano in quelli successivi.

Questo evento è molto atteso dai consumatori; tuttavia, con la popolarità degli sconti, si intensifica anche il rischio di truffe informatiche da parte di malintenzionati che approfittano dell’occasione.

Pertanto, è fondamentale ricordare alcune pratiche precauzionali quando si usufruisce di queste offerte, al fine di evitare truffe e proteggere i propri dati sensibili dall’accesso non autorizzato. Ecco alcuni consigli da seguire.

Mail pubblicitarie: mai cliccare su link poco sicuri

Massima attenzione a quello su cui cliccate: se si riceve un’email da un mittente sconosciuto che promuove un’offerta imperdibile con un link per verificare i dettagli, è consigliabile evitare di cliccare. Questo potrebbe essere un tentativo di truffa, con il rischio di scaricare malware o fornire accesso non autorizzato alle informazioni personali. Bisogna diffidare delle email e dei messaggi provenienti da sconosciuti che richiedono di cliccare su link o fornire PIN e informazioni bancarie per supposte verifiche. I servizi di pagamento legittimi non richiedono tali informazioni attraverso questi canali.

Spesso, questi messaggi nascondono tentativi di truffa, come quelli che riguardano presunti pacchi in giacenza. Si raccomanda di ignorare tali messaggi per evitare cadere in trappola. Un altro consiglio importante è mantenersi informati sulle principali minacce cibernetiche. Il sito della Polizia Postale e delle Comunicazioni è regolarmente aggiornato con le ultime truffe e crimini informatici, fornendo utili consigli per evitarli. Prima di effettuare acquisti online, è consigliabile consultare questo sito per rimanere al passo con le minacce attuali.

Vantaggio sì, ma a quale prezzo?

Anche le reti WiFi pubbliche, essendo aperte, rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza. Gli hacker possono più facilmente intercettare i dati trasmessi su queste reti aperte. Quindi, quando si utilizza una rete WiFi non sicura, come quella di luoghi pubblici, è essenziale evitare l’accesso a siti di e-commerce con la propria password o, ancor peggio, completare pagamenti fornendo informazioni bancarie. Si consiglia di limitarsi a consultare offerte senza accedere agli account o effettuare acquisti su reti WiFi pubbliche.

Infine, parliamo di prezzi: offerte incredibilmente vantaggiose sono spesso il segno di un tentativo di frode. Prima di effettuare acquisti è consigliabile cercare l’offerta su motori di ricerca e verificare su forum e blog dove i consumatori condividono opinioni sul Black Friday. Se l’offerta è stata segnalata da altri utenti, è più probabile che sia autentica. I cybercriminali spesso creano siti contraffatti con URL e denominazioni molto simili a quelli di brand rinomati, al fine di ingannare gli utenti. Questi siti possono vendere prodotti contraffatti o addirittura inesistenti e sfruttare la situazione per rubare password e informazioni bancarie. È fondamentale prestare attenzione all’autenticità dell’URL: un indicatore utile è l’inizio dell’URL con “Https” anziché “Http” e la presenza di un lucchetto verde, segnali di un sito legittimo. Seguendo questi consigli si può procedere ad uno shopping conveniente e sicuro.