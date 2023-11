Raffreddore e malanni di stagione: con questi infallibili trucchi puoi tenerli alla larga

Durante il periodo autunnale e invernale può capitare di essere alle prese con raffreddori e sintomi influenzali. Per debellarli è importante seguire alcuni fondamentali consigli

L’autunno è ormai entrato nel vivo e con lui anche i malanni di stagione che tra l’altro sono ancora più accentuati dai continui sbalzi climatici. In questi mesi dell’anno e ovviamente in quelli invernali è piuttosto frequente la possibilità di contrarre il raffreddore o addirittura l’influenza.

Spesso ci si sente stanchi, sonnolenti e perché no irritati. Ma si può fare qualcosa per scongiurare tutto ciò o quantomeno per tenere questi sintomi il più lontano possibile? In realtà sembra proprio di si, almeno stando al parere di Daniele Basta, biologo e nutrizionista di CiboCrudo, principale brand italiano di cibo plant-based, biologico e crudista.

Cosa fare per evitare raffreddore e influenza in inverno: il piano completo

L’esperto ha dispensato ben cinque consigli per consentire al sistema immunitario di far fronte alla fase più fredda dell’anno. Nulla di eclatante sia chiaro. Pochi piccoli accorgimenti che se applicati a dovere possono realmente fare la differenza. Ovviamente l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in tal senso.

In particolare sarebbe opportuno mangiare frutta e verdura che sono cibi ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Spazio anche alla vitamina A contenuta nella zucca e nelle carote e alla C che è presente negli agrumi oltre che nei cavoli, nella verza e nei broccoli. Per fare en plein di vitamine è necessario mangiare anche le bacche di goji e il frutto della passione.

Come in ogni pratica salutare ad uno stile alimentare adeguato va affiancata anche una buona dose di attività fisica. Dunque non bisogna eccedere altrimenti si rischia di ottenere l’effetto opposto visto che il sistema immunitario così viene messo a dura prova. Appena concluso come ricompensa un po’ di frutta seca non guasta mai: mandorle, pistacchi, pinoli, nocciole e tante altre per rifocillarsi adeguatamente.

Di pare passo è necessario anche un buon riposo notturno sia in termini quantitativi che qualitativi. Il sonno può essere favorito da alimenti ricchi di magnesio come i cereali integrali, il cacao in polvere e i semi di zucca. Di tanto in tanto sarebbe opportuno anche controllare il colesterolo e la pressione così da avere contezza dei propri parametri. Il tocco finale è tenersi alla larga dallo stress per quanto possibile visto che la società contemporanea si basa sui dei ritmi che solitamente non favoriscono il relax.