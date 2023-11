Social card 2024, a chi spetta il contributo di 80 euro a bimestre e come ottenerlo: scopri se può essere tua

La social card, anche conosciuta come carta acquisti, è una prepagata di 80 euro a bimestre. Vediamo a chi spetta e come ottenerla.

La Carta acquisti o Social card, è una prepagata di 80 euro a bimestre. Funziona esattamente come una carta di pagamento elettronico, ma non presenta alcun costo per i titolari. L’importo riconosciuto sulla Social card è di 40 euro al mese, ma viene ricaricata ogni due mesi con un importo pari a 80 euro, per un totale complessivo di 480 euro annuali.

Questo prodotto, concepito per sostenere le famiglie in situazioni di difficoltà economica, è totalmente gratuito e può essere impiegato per l’acquisto di generi alimentari, prodotti sanitari o al pagamento delle utenze di luce e gas. L’utilizzo della carta acquisti, inoltre, dà diritto a uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie convenzionate, riconoscibili dal logo dell’iniziativa affisso all’ingresso.

La social card, dunque, è riservata esclusivamente ai cittadini che soddisfano determinati requisiti. Vediamo a chi spetta e come fare domanda.

Social card: a chi spetta e come fare domanda

La carta acquisti o Social card è la prepagata concepita per offrire un sostegno economico ai cittadini in situazioni di difficoltà economica. Pertanto, viene riconosciuta esclusivamente a chi soddisfa determinati requisiti. In particolare, come stabilisce il Decreto Legislativo n. 112/2008, ne hanno diritto i cittadini di età superiore a 65 anni o genitori di bambini al di sotto dei tre anni, con specifici requisiti reddituali. Il limite di reddito annuo per i richiedenti è di 6.781,76 euro.

Si tratta di un beneficio che non scatta in automatico, ma è necessario presentarne richiesta. Dunque, chi possiede i requisiti necessari può presentare la domanda per la social card 2024 presso gli Uffici Postali, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta. Il modulo da compilare può essere scaricato direttamente dal portale web del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Basterà compilarlo in ogni sua parte e allegare l’attestazione ISEE e DSU firmata in corso di validità, in più, è richiesta una copia della carta di identità e del codice fiscale del dichiarante, del figlio minore o del coniuge.

A questo punto, l’operatore postale rilascerà al richiedente, una ricevuta, con un numero di protocollo della domanda. La carta sarà consegnata direttamente al domicilio indicato sulla domanda dopo 60/90 giorni, dalla presentazione domanda.