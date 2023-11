Case all’asta online: i migliori suggerimenti per fare affari acquistando a prezzi inimmaginabili

Andiamo a vedere come funzionano queste aste immobiliari online e in che modo si può valutare se una casa acquistata con questa modalità può essere conveniente

Acquistare una casa è un passo importante soprattutto in questa fase in cui il mercato immobiliare è piuttosto difficile e dispendioso a livello economico. Per questo vanno valutate delle alternative che consentono comunque di realizzare il proprio sogno di poter avere un’abitazione tutta propria.

Sotto questo punto di vista spiccano le aste immobiliari online che permettono di potersi cimentare nell’acquisto di immobili pignorati dal tribunale. Il tutto si svolge in rete e consente di poter concludere l’affare ad un valore inferiore rispetto a quello di mercato. Ovviamente però cimentarsi in questa pratica richiede un certo grado di preparazione che può fare la differenza nel momento propizio.

Casa all’asta online: come funziona e come capire se si tratta di un’affare

Il primo passo da fare è registrarsi ad un portale autorizzato dal Ministero della Giustizia e seguire le istruzioni per presentare la propria offerta. Ogni proposta è segreta e vincolante e deve essere affiancata da una cauzione del 10% del prezzo base dell’asta. Questo aspetto viene stimato dal perito nominato dal tribunale e di fatto corrisponde al valore minimo di vendita.

C’è tempo fino alla data e all’ora stabilita dal bando di vendita per presentare l’offerta. Una volta scaduto il termine il giudice assegna la casa a chi ha messo sul piatto la cifra più alta a patto che sia superiore al prezzo base dell’asta. Chi ha la caparbietà e la fortuna di vincere è tenuto a versare il saldo del prezzo entro il un preciso istante stabilito dal giudice. A quel punto può ricevere il decreto di trasferimento dell’unità abitativa.

Ma cosa bisogna fare per capire se è bene spingersi per una casa piuttosto che per un’altra? Sicuramente va consultata la perizia che contiene la relazione del perito nominato dal tribunale che non è altro che una descrizione dell’immobile con tanto di planimetrie e difetti. Naturalmente è un proprio diritto visitare l’appartamento o la villa che si sta andando a prendere così come si fa quando la si acquista da un privato.

Per avere maggiore contezza della situazione ci si può avvalere di alcuni portali immobiliari che consentono un discreto servizio di valutazione. Basta inserire i dati necessari così da poter avere una fotografia più ampia del valore commerciale della casa così da confrontarlo con la base d’asta.

Anche una semplice ricerca online delle abitazioni in vendita nella zona in cui si sta cercando può dare una grande mano. Infine, mai tralasciare i costi delle spese legali, condominiali, delle imposte ed eventualmente delle difficoltà che potrebbero esserci nel richiedere un mutuo.