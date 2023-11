Bancomat o carta di credito, scopri quali sono le differenze per scegliere nel modo giusto

Conoscere quali sono le differenze tra il bancomat e la carta di credito è indispensabile al fine di scegliere nel modo giusto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La carta di credito e il bancomat sono tra gli strumenti di pagamento elettronici più diffusi tra i consumatori. Sono entrambe carte plastificate, che essendo collegate al proprio conto corrente, permettono di effettuare pagamenti senza l’utilizzo del denaro contante.

Sebbene, questi strumenti di pagamento siano molto simili tra loro, ad esempio, entrambi permettono di eseguire pagamenti sia online che nei negozi fisici, prelevare denaro dallo sportello ATM e così via, presentano diverse caratteristiche e, ovviamente, diversi vantaggi e svantaggi.

Per cui, al fine di poter scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, può essere utile conoscere le differenze tra il bancomat e la carta di credito. Vediamo allora, in cosa differiscono carta di credito e bancomat.

Differenze tra bancomat e carta di credito: tutto quello che c’è da sapere

Bancomat e carta di credito sono strumenti di pagamento elettronico molto simili tra loro. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche che li differenziano e che possono influenzare la scelta dei consumatori. Per cui, al fine di scegliere lo strumento di pagamento più adatto alle proprie esigenze, è meglio conoscere cosa li differenzia. La prima caratteristica che differenza bancomat e carta di credito riguarda i tempi di addebito e del pagamento sul conto corrente del titolare. Infatti, mentre la carta di credito consente di effettuare pagamenti in cui le somme sono anticipate dall’istituto di credito, il bancomat è una carta di debito, dunque, è consentito pagare mediante carta ma le somme vengono addebitate e prelevate immediatamente dal conto corrente del titolare.

Bancomat e carta di credito differiscono anche per i vantaggi che offrono. In particolare, il bancomat permette di effettuare pagamenti senza l’utilizzo del denaro contante e il prelievo presso gli sportelli automatici di tutto il territorio. Inoltre, spesso la carta di debito è dotata di contactless che consente di effettuare pagamenti anche senza contatto entro il limite di 25 euro. Il bancomat viene rilasciato senza il bisogno che il conto corrente risponda a determinati requisiti e presenta costi di mantenimento piuttosto bassi. Tuttavia, la carta di credito offre maggiore sicurezza, soprattutto, in merito ad operazioni fraudolente, può essere utilizzata anche all’estero e, come abbiamo visto prima, le somme vengono anticipate dall’istituto di credito.

Insomma, scegliere il bancomat piuttosto che la carta di credito, dipende molto dall’uso che se ne intende fare e dalle proprie esigenze.