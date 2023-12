Con questi semplici trucchi puoi acquistare su Amazon a prezzi bassissimi, ora li conosci anche tu

Per ottenere maggiori benefici dallo shopping online su Amazon possono essere utili alcuni preziosi consigli. Scopriamo quali sono e come metterli in pratica

La convenienza di Amazon è sotto gli occhi di tutti. Il servizio è quasi sempre impeccabile e anche i prezzi sono piuttosto accessibili. Al tempo stesso però si può fare di più e abbattere ancor di più i costi d’acquisto di molti prodotti disponibili sul noto portale di e-commerce. Basta solo seguire alcune semplici dritte.

In primis è bene iscriversi ad Amazon Prime che offre una vasta gamma di servizi come la spedizione gratuita in due giorni su svariati articoli. A ciò va aggiunta la possibilità di ottenere l’accesso a Prime Video, Prime Music e offerte esclusive a soli 4,99 euro al mese o a 49,99 euro all’anno. Ma non è tutto. Si può provare gratuitamente per 30 giorni.

Amazon: cosa devi fare per riempire il carrello all’insegna del risparmio

Affidarti ad Amazon Seconda Mano può essere un’altra buona soluzione. In questa sezione si possono trovare prodotti rigenerati o restituiti. Chiaramente vengono testati e certificati così da non creare nessun genere di disagio al cliente. Ovviamente questa opzione abbatte i costi e nemmeno di poco.

Amazon alle volte fa delle offerte giornaliere e delle offerte lampo che andrebbero assolutamente sfruttate. Non sempre è facile scrutarle visto che possono durare 24 o fino ad esaurimento scorte. Stesso discorso per i coupon per cui esiste un’apposita sezione dedicata. Un consiglio valido è quello di avvalersi della lista dei desideri. Consente di ricevere le notifiche quando il prezzo del prodotto selezionato scende.

Per chi acquista gli stessi articoli con una certa regolarità si può risparmiare qualcosina con il servizio “Iscriviti e Risparmia” grazie a cui si può beneficiare di uno sconto e della spedizione gratuita. A prescindere da tutti questi aspetti è però doveroso fare una verifica di ciò che si vuole andare a comprare.

Possono essere di grande aiuto le recensioni e le valutazioni degli altri utenti. Così si assottiglia il rischio di prendere qualcosa di scarsa qualità che poi ci si ritrova sul groppone. Non troppo differente è la consultazione della pagina dei best seller. Se gli oggetti del proprio interesse sono tra i più venduti è possibile che ciò sia dovuto al fatto che costano poco. L’ultima chance è l’outlet di Amazon che conoscono davvero in pochi. Una vetrina enorme con prodotti in svendita. Un vero e proprio assist in questa fase in cui la gente è alle prese con i regali di Natale.