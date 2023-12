Monete rare e di valore, scopri la 2 euro che fa impazzire i collezionisti: vale una fortuna!

A far gola ai collezionisti e gli appassionati di monete rare e di valore, non sono solo quelle antiche, ma anche quelle più recenti. Proprio come questa rara moneta da 2 euro, dal valore pazzesco.

Collezionare monete è un hobby che appassiona tantissime persone in tutto il mondo. Ad andare per la maggiore, senza dubbio, le monete antiche, veri e propri oggetti di culto per gli appassionati di numismatica. Tuttavia, anche le monete più recenti hanno il loro seguito e quindi il loro valore di mercato.

Ad esempio, c’è una moneta da 2 euro, particolarmente rara, che vale una vera e propria fortuna. Ovviamente, come spesso ricordiamo quando parliamo di monete, non è solo la rarità di un esemplare a far crescere il suo valore. Infatti, seppur rara, una moneta che presenta segni di usura o graffi, potrebbe veder scendere in modo significativo il suo valore. Al contrario, una moneta rara in perfette condizioni, come si dice in gergo in condizioni Fior di Conio, potrebbe essere un vero e proprio tesoro ed essere valutata cifre pazzesche.

Vediamo allora, come riconoscere la rara 2 euro che potrebbe far guadagnare soldi a palate.

La 2 euro che fa impazzire i collezionisti: ecco come riconoscerla

I collezionisti e gli appassionati di numismatica sono alla continua e sfrenata ricerca di pezzi rari e di valore per impreziosire la propria raccolta. Contrariamente alle aspettative, però, a far gola, non sono solo le monete più antiche ma anche quelle più recenti. Tra questi spicca, senza dubbio, la moneta da 2 euro. Ovviamente, non tutte le monete da 2 euro possono arrivare a valere cifre inimmaginabili, ma c’è un esemplare particolarmente raro che, invece, vale una vera e propria fortuna.

L’esemplare può essere facilmente riconosciuto perché, presenta sul retro la raffigurazione di Dante Alighieri con la data di conio 2002. Ma a rendere così speciale questa moneta da 2 euro è un errore di conio! Infatti, a differenza delle altre, sia sul retro che sulla parte frontale, questa moneta da 2 euro non ha la raffigurazione delle stelle.

Una svista, apparentemente, che però ha fatto sì che l’esemplare sia stato messo in vendita su un noto sito di aste online a una cifra veramente pazzesca. Attualmente, per questa rara moneta da due euro vengono chiesti quasi 12 mila euro! Un bottino niente male per una moneta da pochi grammi che potreste trovare nel porta spiccioli o nelle vostre tasche!