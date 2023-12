Per i disoccupati in arrivo nuovi sostegni | Importi e modalità elencati

Come fare se si è rimasti senza lavoro? Alcune regioni intervengono per sostenere il crescente numero di disoccupati, ecco tutti i dettagli.

Diverse regioni italiane stanno adottando misure significative per sostenere i disoccupati e agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani o il reinserimento di coloro che sono più avanti con l’età.

In un contesto occupazionale ancora complesso, caratterizzato da problemi economici, fasi altalenanti di ripresa e dall’ombra persistente della pandemia da Covid-19, molte persone si trovano ancora in cerca di lavoro o hanno perso il loro impiego.

Per affrontare questa sfida, le regioni stanno implementando iniziative mirate, affiancando le azioni del governo centrale.

Vediamo dunque quali sono gli attuali bonus e aiuti a disposizione dei disoccupati a livello regionale.

Emilia Romagna e Lombardia tra voucher e contributi

In Emilia Romagna, la regione ha reso disponibili voucher per l’occupazione al fine di agevolare l’accesso al mondo del lavoro per i giovani laureati non occupati residenti nella regione. Questi voucher, con una dotazione finanziaria totale di 1.500.000 euro, sono destinati a coprire la quota di iscrizione a corsi di alta formazione fino a un massimo di 6.000 euro. I richiedenti devono essere residenti in Emilia-Romagna, disoccupati o inoccupati, con un’età non superiore a 34 anni e un titolo accademico ottenuto con un punteggio non inferiore a 100/110. Ulteriori dettagli e la presentazione delle domande sono disponibili sul sito della regione.

La Lombardia, invece, ha istituito un contributo a fondo perduto per il finanziamento di imprese di tutti i settori e tipologie che assumono lavoratori disoccupati o sospesi impegnati in percorsi di Politiche Attive regionali per il reinserimento nel mondo del lavoro. L’importo del contributo varia in base all’età e al genere del lavoratore, con un ulteriore incremento se l’assunzione avviene presso un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. Le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 giugno 2024 attraverso il sito www.bandi.regione.lombardia.it.

Le soluzioni della regione Lazio per dare una mano

Nel Lazio, infine, è stato introdotto un nuovo bonus mensile di 600 euro per i disoccupati di età compresa tra i 15 e i 50 anni. Questo incentivo è destinato a corsi di formazione o stage professionali volti a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. I beneficiari devono essere cittadini italiani residenti nel Lazio che soddisfano determinati requisiti in base all’età.

Ad esempio, i giovani tra i 15 e i 18 anni devono avere un reddito familiare molto basso, mentre per coloro tra i 19 e i 29 anni è richiesta una disoccupazione di almeno 6 mesi con un reddito economico basso. Per i disoccupati di 50 anni o più, è necessario essere senza lavoro da almeno 6 mesi e non percepire pensioni o sussidi dallo Stato. La richiesta del bonus avviene tramite il sito della Regione Lazio, e in caso di esito positivo, i fondi vengono accreditati mensilmente su una carta ricaricabile con validità di un anno.