Finalmente arriva il colpo di fulmine: quali segni vivranno un dicembre “in love”

Quali sono i segni zodiacali che avranno maggiore fortuna in amore a dicembre? Ecco chi si deve preparare a vivere un mese decisamente intenso sotto questo punto di vista

Gli oroscopi in qualche modo catalizzano l’attenzione un po’ di tutti. Tra chi crede davvero a ciò che dicono, chi li guarda ma non gli dà troppo peso e chi ha una sorta di rifiuto alla fine vengono letti e ascoltati da milioni di persone che sotto sotto aspettano quella buona notizia prevista dalle stelle.

A prescindere da ciò per dicembre ci sono in serbo delle bellissime notizie per quattro segni, che vivranno un’intensa ondata di passione. D’altronde l’ultimo mese dell’anno è quello della magia, ma anche dei sogni, che il Natale più di ogni altra festività è in grado di accendere. Si torna un po’ bambini e si vive più spensieratamente e per questo è più facile aprirsi a nuovi orizzonti sentimentali.

I quattro segni zodiacali che avranno il tanto atteso colpo di fulmine

I segni fortunati in amore a dicembre vivranno un vero e proprio colpo di fulmine con tanto di bacio con il nuovo amore. D’altronde sotto al vischio alla stregua di un film è ancora più romantico lasciarsi travolgere dalla calda folata di emozioni che solo l’amore è in grado di donare. Per gli altri segni però niente paura, è tutta questione di pazienza e poi non è detto che non possa arrivare qualcosa di bello anche per loro, magari in un altro ambito.

Tornando ai quattro prediletti, sono per l’esattezza: Pesci, Scorpione, Cancro e Ariete. Secondo le previsioni per i single ci saranno dei nuovi incontri, mentre per le coppie le stelle hanno dipinto il ritrovamento dell’intesa. Dunque, sentiranno nuovamente le farfalle dello stomaco tra un preparativo e all’altro.

E chissà se non ci si ritroverà fin da subito ad addobbare l’albero di Natale insieme o meglio ancora a dare vita ad un presepe non solo fisico ma anche immaginario in cui i protagonisti siete voi che porterete alla luce un nuovo grande amore. I suddetti segni inoltre hanno proprio bisogno di una bella ventata di novità dopo aver vissuto più di qualche difficoltà negli scorsi mesi.

Ovviamente ognuno di loro vivrà questo sogno di inizio inverno a modo proprio. I Pesci e l’Ariete con la loro praticità al contrario del Cancro e del Sagittario che sono di gran lunga più sentimentali. Non resta che aspettare che arrivi dicembre e viverlo intensamente guardando con ottimismo all’amore che verrà.