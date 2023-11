I panettoni di Natale che costano meno di 5 euro: chi li produce e cosa c’è al loro interno

A proporre i panettoni low cost come negli anni passati ci ha pensato Lidl. Andiamo a scoprire con quali ingredienti sono preparati e in quale stabilimento vengono prodotti

Il Natale si sta avvicinando a piccoli passi e come da tradizione non può mancare il classico panettone da mangiare in compagnia di amici e parenti. Ovviamente come per tanti altri prodotti anche in questo caso bisogna fare i conti con dei rincari, soprattutto per quanto concerne le produzioni artigianali.

I prezzi infatti sono aumentati in maniera considerevole e per questo è bene valutare delle alternative più economiche ma che al tempo stesso siano comunque di buona qualità. Sotto questo punto di vista Lidl si conferma leader anche quest’anno visto che propone tre panettoni decisamente buoni a meno di cinque euro al pezzo.

I tre panettoni Lidl a meno di 5 euro: quali sono e dove vengono prodotti

I prodotti in questione appartengono al marchio Favorina e sono nello specifico il panettone classico, il panettone senza canditi e il panettone senza glutine. Quest’ultimo in particolar modo rende l’idea di come le aziende produttrici si stiano avvicinando sempre di più alle esigenze dei consumatori.

I primi due che sono piuttosto comuni sono in vendita al prezzo di 4,25 euro e sono entrambi da 1 Kg. L’alternativa senza canditi è ormai indispensabile visto che non a tutti piacciono. Discorso diverso per quanto concerne il panettone senza glutine che contempla ingredienti differenti. Ad esempio al posto della farina di frumento viene usato o quella di riso o la fecola di patate.

L’altra grande differenza è dovuta al formato che non è da 1 kg bensì da 350 grammi. Ad onor del vero però questa restrizione viene applicata un po’ in generale e non è quindi una caratteristica esclusiva dei prodotti Lidl. Probabilmente è stato ponderato in questo modo visto che è più complesso da realizzare ed è dedicato ad una specifica porzione di clientela.

Per quanto concerne i luoghi di produzione, il panettone classico e quello senza canditi sono realizzati nello stabilimento di Via Cà Nove, 3 a San Martino Buon Albergo (VR) che corrisponde alla sede Motta-Bauli. Chiaramente si tratta di una produzione dedicata per Lidl e non dello stesso panettone venduto da più marchi famosi. Il panettone senza glutine è invece prodotto in uno stabilimento differenze, ovvero quello di NT Food Spa, azienda che si occupa dei nuovi bisogni della nutrizione. Insomma delle gran belle opportunità da non lasciarsi scappare per nessun motivo.