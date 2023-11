Viaggi di Natale 2023: le destinazioni migliori da regalare ad amici e parenti

Regalare un viaggio può essere un’idea in vista del Natale. Lonely Planet a tal proposito ha propone delle mete decisamente interessanti da cui trarre spunto

Manca sempre meno alle vacanze di Natale e quale migliore occasione per regalare un fantastico viaggio ai propri cari? Un bel biglietto aereo verso una nuova meta da scoprire è quanto di meglio si possa donare ad una persone a cui si vuol bene. Chiaramente bisogna fare i conti con la disponibilità economica e con il tempo a disposizione.

Sciolti questi due nodi c’è solo l’imbarazzo della scelta e per chi non è poi così pratico con la materia meglio affidarsi ai suggerimenti di chi il campo lo pratica con tanta esperienza. In tal senso spicca sicuramente Lonely Planet la guida di viaggi più famosa al mondo che ha stilato un’elenco con i posti da non perdere in giro per l’Italia e per il mondo.

Natale 2023: le migliori soluzioni viaggio in Italia e all’estero

Partendo dallo stivale spicca la Toscana inserita tra le destinazioni Best in Travel 2024. Sentieri, escursioni e cucina contadina caratterizzano questa regione dove oltre alla celebre Firenze vanno ammirate anche Arezzo, Siena e soprattutto la Val d’Orcia con il suo paesaggio unico e diventato patrimonio dell’Unesco.

Per chi invece è amante del Veneto, ma vuole vedere altro al di fuori di Venezia, Treviso è il compromesso ideale. Riceve appena 350mila turisti all’anno e ha tante attrazioni tutte da scoprire. Dalla magnifica Piazza dei Signori ai palazzi rinascimentali e barocchi fino ad arrivare ai musei che custodiscono i capolavori di Tiziano, Tintoretto e Tiepolo.

Chi invece vuole emigrare oltreconfine non può non prendere in considerazione l’affascinante Braga, città del nord del Portogallo. È perfetta per una visita di un paio di giorni. I suoi ampli viali e le sue straordinarie chiese la rende la meta ideale per chi ha una gran voglia di soddisfare la propria sete di sapere.

Non molto distante è Caceres in Estremadura. Non si tratta di un classico di Spagna e per questo può diventare ancor più attraente. Le ricche testimonianze di epoca romana la collocano tra le perle appartenenti all’UNESCO. Penalizzata dalla mancanza di un aeroporto è in grado di compensare con un “jamon iberico” tra i migliori di tutto il paese. Rimanendo in Europa è molto curiosa Saalfelden Leogang in Austria mentre chi vuole spingersi oltre il Bolivar in Colombia e Hokkaido in Giappone possono essere le destinazioni lontane da andare a scrutare.