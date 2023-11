Hai un genere musicale di cui proprio non riesci a fare a meno? E’ colpa del tuo segno zodiacale

Secondo gli astrologi, ci sarebbe una stretta correlazione tra la musica che ascoltiamo e il nostro segno zodiacale. Scopri qual è il tuo!

Tantissimi aspetti del nostro essere sono influenzati dalle stelle. Secondo gli esperti di astrologia, anche i nostri gusti musicali sarebbero influenzati dagli astri.

Insomma, se mentre lavoriamo, facciamo attività fisica o mentre facciamo le faccende domestiche non riusciamo proprio a fare a meno di ascoltare della musica classica piuttosto che un altro genere, sarebbe tutta colpa del nostro segno zodiacale.

Vediamo allora, quali sono i gusti musicali di ogni segno zodiacale.

Oroscopo e musica: i gusti musicali segno per segno

Una cosa è certa, indipendentemente dal genere, la vita non sarebbe la stessa senza musica. Dal rock al pop, fino a quella classica, la musica colora le nostre giornate e la nostra vita! Ovviamente non tutti abbiamo gli stessi gusti in fatto di musica. C’è chi predilige un genere, piuttosto che un altro. E come ogni cosa nella vita, anche questi sarebbero influenzati dalle stelle. Insomma, amare il rock piuttosto che il pop o la musica classica, sarebbe colpa del nostro segno zodiacale.

L’Ariete, ad esempio, noto per il suo temperamento impulsivo, ama ascoltare il punk rock. Al contrario, i nati sotto il segno del Toro, contraddistinti per avere la testa sulle spalle, preferiscono ascoltare la musica classica. Poi ci sono i Gemelli, tra i più estrosi dello Zodiaco, e di conseguenza amanti del jazz. Molto ancorato alla famiglia e alla tradizione, chi è nato sotto il segno del Cancro ama ascoltare la musica della tradizione più profonda, mentre il Leone noto per il suo spiccato egocentrismo, preferisce l’hip hop magari accompagnato da performance personali.

A sorpresa, invece, i nati sotto il segno della Vergine contraddistinti dalla sfrenata mania di perfezionismo, amano l’heavy metal. Il classico caso in cui gli opposti si attraggono. Restano fedeli al loro stile i nati sotto il segno della Bilancia. Sempre moderati ed equilibrati, i Bilancia preferiscono ascoltare del rassicurante pop. L’enigmatico Scorpione predilige, ovviamente, il blues, mentre l’avventuroso Sagittario adora assistere ai musical. Poi c’è l’instancabile Capricorno che ascolta il rock per sentirsi sempre carico e produttivo. Mentre l’Acquario, noto per essere un anticonformista, ascolta reggae. Infine, i nati sotto il segno dei Pesci, irrefrenabili sognatori, si deliziano ad ascoltare musica dance.