Se si comporta così allora c’è interesse nei tuoi confronti: i segnali che non lasciano alcun dubbio

Ci sono alcuni segnali piuttosto inequivocabili che lasciano intendere quando una persona è realmente interessata a qualcuno. Alcuni sono piuttosto semplici da riconoscere altri un po’ meno

Far capire ad una persona che ci piace può essere la cosa più semplice e al contempo più difficile del mondo. Al contempo esistono dei chiari indizi che possono lasciar trasparire certe sensazioni qualora non si riesca o non si voglia palesarlo verbalmente. D’altronde quando si interagisce con gli altri anche inconsapevolmente si mandano dei messaggi non verbali.

Lo si fa con i movimenti del corpo, con i gesti, l’espressione facciale, il tono della voce e altri indicatori che si possono comunemente racchiudere come linguaggio del corpo. Dunque andiamo a vedere nel dettaglio in che modo si può manifestare interesse verso l’altro attraverso questo tipo di comunicazione.

I comportamenti palesi che fanno capire che c’è un reale interesse

Prima di addentrarci in questa materia è meglio partire da quali sono gli indicatori di un esplicito disinteresse. Ad esempio chi distoglie lo sguardo, mantiene sempre una certa distanza fisica e ha le braccia incrociate chiaramente non ha chissà quale interesse. Stesso dicasi per le mani dietro la schiena o in tasca che indicano che la persona in questione vuole nascondere qualcosa.

Al contrario, qualora ci sia attrazione ma si preferisce non dirlo in maniera esplicita lo si può fare attraverso il viso. Chi veramente vuole provare ad approcciare con qualcuno prova ad instaurare un contatto visivo prolungato cercando gli occhi di lui o lei. D’altronde guardarsi senza distogliere lo sguardo contribuisce a creare una reale eccitazione psicofisica.

Il modo in cui può essere interpretata questa particolare carica dipende dalle parti coinvolte e chiaramente dalle circostanze. Lo sguardo di un potenziale partner sessuale può generare eccitazione e voglia di lasciarsi andare ad un po’ di sana intimità. Questo però è un discorso a parte che viene dopo.

Sicuramente più inerente è la questione delle pupille dilatate. Qualora ci piaccia qualcuno di fatto si “ingrandiscono” e ci rendono più attraenti. Attenzione però può anche essere un falso indicatore visto che le pupille si dilatano e si restringono in risposta a variazioni luminose e all’assunzione di sostanze chimiche come farmaci e antidepressivi per citare alcuni esempi. Cercare il contatto fisico, sfoggiare una voce più grave (con tono più seducente per intenderci) e sedurre con il capo inclinato sono altri tre fattori da cogliere e che possono essere di buon auspicio.