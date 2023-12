Le 20 città culturali migliori del mondo, c’è anche un’italiana: ecco qual è

Andiamo a scoprire la speciale classifica delle 20 città culturali migliori al mondo. Quale italiana è stata inserita in questa particolare lista

Viaggiare è un’esperienza unica e soprattutto soggettiva. Ogni persona visita determinati luoghi in base ai propri interessi e alle proprie inclinazioni sociali e culturali. E proprio a proposito di cultura la prestigiosa rivista britannica di viaggi Time Out ha stilato una speciale classifica in cui sono accorpate le 20 migliori città culturali del mondo.

Oltre alla curiosità che può suscitare è importante conoscerla per poter avere ancora più informazioni su mete non propriamente contemplate e che potrebbero così essere inserite nel prossimo itinerario di viaggio. Per poter creare questa lista sono state intervistate più di 21.000 persone a cui è stato chiesto un giudizio sulla scena culturale della propria città.

Da Città del Capo a Parigi, ecco il meglio della cultura a livello mondiale

Sulla base delle risposte è stato possibile attribuire dei punteggi a ciascuna località e per ogni paese è stata scelta la città che ha ottenuto lo score più alto. Da qui è nata la graduatoria con le migliori città culturali dell’intero pianeta e tra queste c’è anche una perla nostrana di assoluto valore.

Andando dal basso verso l’altro dalla 20esima alla decima posizione ci sono Seul (Corea del Sud), Amsterdam (Paesi Bassi), Bombay (India), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Tokyo (Giappone), New York (Usa), San Paolo (Brasile), Marrakech (Marocco), Montreal (Canada), Parigi (Francia) e Meloburne (Australia).

Il nono posto invece è occupato dalla nostra affascinante Firenze. Non ha bisogno di presentazioni, basta solo rimembrare che si tratta della culla del Rinascimento che ospita il museo italiano più visitato al mondo, nella fattispecie la Galleria degli Uffizi. Chi cerca l’arte e la cultura non può non passare dal capoluogo toscano.

Ottava piazza per la capitale di Spagna Madrid, mentre al settimo si piazza Vienna. Sesto posto per Edimburgo una delle città più interessanti dell’intero Regno Unito. In quinta posizione c’è Atene, città storica per eccellenza che vanta archeologia, teatri e musei. Quarto posto per Buenos Aires dove spiccano il tango e gli spettacoli teatrali.

Andando sul podio sul gradino più basso c’è Città del Capo un mix di bellezza naturale di multiculturalismo. Il secondo posto spetta a Praga la città delle cento guglie che con la sua architettura riesce ad ammaliare milioni di turisti. Al primo posto regna sovrana sulle altre Città del Messico che vanta una scena culturale unica e caratterizzata da un’ampia offerta di musei.