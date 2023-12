Pandoro a meno di 5 euro, che occasione: dove trovarlo e il segreto di chi lo produce

Anche in vista del Natale 2023 è possibile acquistare il Pandoro a prezzi convenienti nonostante i continui rincari. Tutto ciò che c’è da sapere in merito

Il Natale è ormai dietro l’angolo e come ogni anni scatta sempre il duello tra panettone e pandoro. Chi preferisce quest’ultimo chiaramente ci tiene ad acquistarlo ad un prezzo ragionevole senza però rinunciare alla qualità. La catena di discount Lidl probabilmente propone uno dei migliori compromessi sotto questo punto di vista.

Infatti nonostante i numerosi rincari sui prodotti dolciari natalizi, la catena tedesca offre delle soluzioni convenienti. Ovviamente non ci si può aspettare l’eccellenza dei pandori realizzati artigianalmente, ma gli amanti del genere di certo non resteranno delusi. Non resta quindi che scoprire tutti i particolari di questa ghiotta opportunità.

Pandoro Lidl: quanto costa e da quale marchio è prodotto

In pratica nei punti vendita Lidl è possibile trovare il pandoro classico Favorina a 4,99 euro. La ricetta (consultabile sul sito Everli) non si discosta da quelle delle altre marche presenti sul mercato. Infatti contiene farina di frumento, zucchero, uova fresche da allevamento a terra, burro, levito naturale, emulsionante, sale da cucina, latte scremato in polvere, burro di cacao e aromi.

Chiaramente non può mancare la bustina di zucchero a velo da mettere sul pandoro. Questa contiene al suo interno zucchero impalpabile, amido di frumento e aromi. Appurato cosa c’è all’interno si può passare all’aspetto meramente economico della questione ovvero il prezzo. Come anticipato in precedente è piuttosto basso e corrisponde a 4,99 euro per 1 kg di prodotto.

Il pandoro Favorina venduto a Lidl viene prodotto presso lo stabilimento di Via Rossini 3 a Castel d’Azzano in provincia di Verona. Di fatto corrisponde allo stabilimento della Bauli. Dunque è facile ipotizzare che si tratti di una produzione riservata esclusivamente a Lidl e che è ovviamente differente da quella del celebre marchio Bauli.

Le novità però non finiscono qui. In vista del Natale 2023 da Lidl si può trovare anche il panettone alla zucca della linea Deluxe. Una variante che ha attirato l’attenzione dei consumatori e ha fatto sì che questo particolare panettone sia già andato a ruba. D’altronde si sa le novità sono sempre in grado di sconvolgere gli equilibri di mercato qualora siano azzeccate. Insomma, il Natale da Lidl è già partito e viste le premesse si preannuncia decisamente prosperoso e ricco di sorprese per gli avventori che vogliono dare un calcio ai rincari in nome del risparmio.