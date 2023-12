Oggetti d’epoca: quali possono garantire dei guadagni al di sopra di ogni aspettativa

Quali sono gli oggetti d’epoca che valgono di più? Scopriamo quali sono e a quali cifre possono essere rivenduti da chi ha la fortuna di possederli

Il collezionismo è un mondo piuttosto vario ed articolato dove ogni appassionato ha dei propri pezzi pregiati. Quello riguardante le monetine è sicuramente il più famoso, ma ci sono tante altre branche meritevoli di considerazione. Ad esempio è piuttosto curiosa la raccolta di oggetti vintage, quelli che oggi sono obsoleti e talvolta sono impossibili da riutilizzare.

Per trovarli basta recarsi presso i mercatini dell’usato o intraprendere una ricerca sul web. Spesso però come i più preziosi dei tesori sono proprio sotto i nostri occhi, magari in qualche vecchia scatola riposta in soffitta o a casa dei nonni. Se però non si nutre la passione per la collezione è bene comunque conservare determinati oggetti, che se rivenduti possono fruttare notevoli guadagni.

Dal walkman ai vinili: ecco tutti i pezzi vintage che possono consentire ottimi guadagni

Ad esempio le consolle di vecchi videogiochi sono ricercatissime. Basti pensare al celebre Sega Master System che può valere anche 500 euro qualora sia ben tenuto e si ancora funzionante. Ancor più prezioso è l’Atari Jaguar del 1993 che ha una quotazione di 1.200 euro soprattutto per via della rarità e di alcuni Game Boy Color (quelli in edizione limitata) che possono arrivare tranquillamente a 1.500 euro.

Capitolo musica. In questo caso tra gli oggetti più ricercati c’è il walkman a musicassette di Sony che era considerato preziosissimo tra i giovani dell’epoca. Oggi chi ancora ne dispone può rivenderlo a fronte di un corrispettivo di circa 600 euro. Discorso diverso per i vinili che stanno vivendo una sorta di seconda giovinezza. Quelli di qualche decennio fa però hanno delle valutazioni a dir poco macroscopiche, basti pensare che Diamond Dog di David Bowie del 1974 può avere un valore di 3.500 euro.

Spostandoci verso altre tipologie di articoli spiccano quelli che si possono trovare di solito presso i mercatini delle pulci tra cui si possono annoverare i vecchi salvadanai che se ben tenuti sono rivendibili anche a più di 1.000 euro. In particolare quelli a forma di porcellino o di goccia sono tra i più richiesti sul mercato. Le sedie a dondolo invece se realizzate a mano e con legni pregiati valgono in media non meno di 250- 300 euro. Sono molto ricercate a meno che non abbiano un valore affettivo potrebbe essere di gran lunga più produttivo ricavarci qualcosa piuttosto che tenerle ad ammuffire in qualche buio angolo della casa.