Calcolo pensioni, aggiornato: il simulatore per conoscere l’importo dell’assegno

Con il messaggio n. 4082 del 2023, l’INPS ha comunicato l’avvenuto aggiornamento dello strumento per il calcolo della pensione. Ecco tutte le novità.

Negli ultimi anni, si sono susseguiti numerosi e importanti cambiamenti sui meccanismi di pensionamento. Per cui, non è sempre facile avere un’idea di quale sarà l’importo della propria pensione o quando si potrà definitivamente lasciare il mondo del lavoro.

Fortunatamente, l’INPS sul proprio portale web, ha messo a disposizione dei cittadini degli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere la data in cui si potrà finalmente dire addio al mondo del lavoro e il possibile importo dell’assegno pensionistico.

Nello specifico, si tratta di un simulatore di scenari pensionistici chiamato PENSAMI – “PENSione A Misura” e un simulatore dell’assegno chiamato “La mia pensione futura”. Nelle prossime righe scopriamo alcuni dettagli in più su questi due strumenti, utili non solo a chi si avvicina all’età della pensione ma anche per chi muove i primi passi nel mondo del lavoro e vuole avere un’idea su cosa potrebbe succedere.

Pensioni: gli strumenti per sapere cosa succederà

Il simulatore PENSAMI, è un servizio gratuito e ad accesso libero senza SPID, che sulla base dei dati inseriti dal lavoratore, propone le possibilità di pensionamento. In altre parole, fornisce una sorta di consulenza pensionistica “fai da te”, attraverso cui è possibile farsi un’idea di quando e come sarà possibile andare in pensione.

Con il simulatore INPS “La mia pensione futura”, invece, è possibile avere informazioni sulla propria situazione contributiva, dunque, sui contributi che risultano versati e simulare diversi scenari futuri. Ad esempio, si può ipotizzare cosa potrebbe succedere in caso di periodi di disoccupazione, in caso di cambio di lavoro o di un aumento della retribuzione. Ma soprattutto, grazie al simulatore “La mia pensione futura” è possibile sapere, sulla base delle condizioni attuali, quando sarà possibile dire finalmente addio al mondo del lavoro e godersi il meritato riposo.