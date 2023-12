Vendere una casa su cui si sta pagando ancora il mutuo è possibile? Tutto quello che devi sapere

Vendere una casa con un mutuo in corso è un argomento parecchio spinoso. Cerchiamo di fare chiarezza.

Nel corso della vita può succedere che cambino le esigenze, tali per cui, diventi necessario vendere la propria casa anche se con il mutuo in corso. I motivi che possono spingere a vendere casa anche se si sta pagando ancora il mutuo possono essere i più disparati, ma è una situazione sempre più frequente.

Ebbene, premesso che vendere casa con un mutuo in corso può rivelarsi un’operazione tutt’altro che semplice, qualora dovesse sorgere questa necessità non devi farti scoraggiare, perché si tratta di un’operazione possibile. Questo perché, sebbene ci sia un mutuo in corso, il titolare del finanziamento è a tutti gli effetti proprietario della casa.

Contrariamente a quanti molti pensano, anche se per completare l’acquisto è stato necessario un prestito bancario, la banca non ha la titolarità dell’immobile, ma ha solo iscritto un’ipoteca su di esso per assicurarsi che la somma erogata e gli interessi vengano restituiti. In altre parole, si può vendere un’abitazione con un mutuo ancora in corso, ma è fondamentale sapersi muovere. In questo senso, ci sono diverse soluzioni da prendere in considerazione: la sostituzione di garanzia, l’accollo del mutuo oppure l’estinzione anticipata.

Vendere una casa con mutuo in corso: come fare

Come abbiamo anticipato, sebbene sia un’operazione piuttosto complicata, vendere una casa con un mutuo ancora in corso è possibile. Il primo passo da fare in questi casi è procurarsi il conteggio dell’estinzione del mutuo per la vendita della casa. Si tratta di una dichiarazione scritta, rilasciata dalla banca mutuante, al cui interno vi è l’ammontare del debito residuo. Una volta individuata la somma da restituire all’istituto di credito, sarà possibile procedere con la sostituzione di garanzia, con l’accollo del mutuo oppure con l’estinzione anticipata.

La sostituzione di garanzia, potrebbe rivelarsi la scelta migliore, per chi ha intenzione di vendere una casa con un mutuo in corso per prenderne un’altra. In questo caso, l’ipoteca sull’abitazione da vendere verrebbe trasferita sul nuovo immobile. Un’altra soluzione possibile nel caso in cui si desideri vendere un’abitazione con un mutuo in corso è la vendita con accollo del mutuo. In questo caso, chi acquista l’immobile gravato dal finanziamento, si impegna a pagare alla banca l’ammontare del debito residuo, fino alla scadenza. Questo significa che l’acquirente si sostituisce al debitore originario.

Infine, per vendere una casa su cui grava un finanziamento è possibile ricorrere all’estinzione del mutuo. Si tratta della soluzione più immediata e più diffusa rispetto alle altre. Questo perché risulta vantaggioso, sia per il mutuatario che per la banca mutuante, chiudere il rapporto di finanziamento senza alcun vincolo.