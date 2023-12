Oggetti vintage che oggi valgono una fortuna: potresti averli in soffitta

Alcuni oggetti del passato, oggi, sono molto ricercati da collezionisti e appassionati del genere. Ecco i tesori che potresti aver conservato in soffitta.

Può capitare che qualche oggetto del passato, conservato in uno scatolone impolverato su in soffitta, venga considerato dai collezionisti e gli appassionati del genere vintage, un vero e proprio tesoro.

Dai fumetti, ai vecchi cellulari, ci sono oggetti retrò che fanno letteralmente impazzire il bizzarro mondo del collezionismo, per cui, possono farti guadagnare un mucchio di soldi.

Insomma, potresti avere in casa una vera fortuna e non saperlo. Vediamo allora quali sono gli oggetti del passato che possono valere di più!

Oggetti vintage che valgono una fortuna

Potresti non saperlo, ma ci sono oggetti “vintage” che fanno letteralmente impazzire i collezionisti e arrivare a valere una vera e propria fortuna. Con il passare degli anni, diversi oggetti sono diventati sempre più rari accrescendo il loro valore collezionistico, che potresti aver conservato in casa o nello scantinato, dimenticati e impolverati, ma che oggi possono farti intascare soldi a palate.

Ad aprire la nostra carrellata di oggetti del passato che oggi sono dei piccoli tesori nascosti in cantina, i dischi in vinile. Proprio in questi anni, i dischi in vinile stanno tornando di moda, ma a spopolare tra i collezionisti, senza dubbio, le prime edizioni originali. Ad esempio, un disco originale di “Yesterday and Today” dei Beatles del 1966, attualmente, viene pagato oltre 15 mila euro. Ma i collezionisti di oggetti vintage, impazziscono anche per i fumetti. Considerati veri oggetti di culto, soprattutto, quelli della Golden Age possono arrivare a valere diversi milioni di dollari.

Ma avvicinandoci ai giorni nostri, anche il primo iPod di Apple può valere, oggi, parecchi soldi. Averne uno, ancora imballato e inscatolato può significare intascare fino a 40 mila euro. Anche i vecchi telefoni cellulari rappresentano un vero e proprio must per ogni collezionista che si rispetti. Ad esempio, il leggendario Nokia 3310 oggi arriva a valere fino a 200 euro. Niente male anche per il primo iPhone della Apple, che in versione 2G, arriva a costare anche fino a 10 mila euro. Tra gli oggetti retrò che possono valere di più, anche tanti giocattoli. Ad esempio, avere un set Polly Poket in buono stato di conservazione può far guadagnare fino a 900 euro, o un vecchio Super Liquidator che attualmente costa più di 500 euro. Insomma, potrebbe essere una buona idea recuperare gli oggetti del passato per farli valutare, magari attualmente hanno un valore nettamente superiore a prima.