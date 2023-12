Internet provoca danni al benessere mentale? Gli ultimi studi svelano qualcosa di incredibile

Internet è diventato uno strumento di cui non si può fare a meno, per cui, capita di interrogarsi sugli effetti che può avere sul benessere mentale degli utenti. Gli ultimi studi lasciano letteralmente di stucco.

Oggigiorno, è impensabile non utilizzare internet. Qualunque sia la ragione, lavoro o svago, praticamente tutti passano del tempo connessi al mondo virtuale. Ma vi siete mai chiesti quali possano essere gli effetti di internet sulla salute mentale?

Certamente sì! Del resto, il dilemma tra tecnologie e salute mentale esiste da anni, tanto che sono stati numerosi gli studi dedicati.

In particolare, una ricerca condotta dal 2005 al 2022, ha analizzato il benessere psicologico in relazione all’uso di internet e alle statistiche sulle connessioni dei cellulari a livello nazionale, di due milioni di persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni in 168 paesi del mondo, svelando qualcosa che ha stupito tutti!

Internet provoca danni al benessere mentale?

Che sia per lavoro o per svago, internet è ormai uno strumento centrale nella vita di tutti noi. Non c’è da stupirsi, quindi, se diversi studi sono stati dedicati agli effetti che avrebbe l’uso di internet sulla salute mentale degli utenti. In particolare, una ricerca condotta dall’Oxford Internet Institute, ha preso in esame due milioni di individui dai 15 agli 89 anni in 168 paesi e ha analizzato il benessere psicologico nel periodo dal 2005 al 2022, in relazione all’uso di internet e alle statistiche sulle connessioni dei cellulari a livello nazionale.

I dati emersi hanno letteralmente lasciato tutti di stucco, perché avrebbero sfatato l’ipotesi comune di effetti psicologici negativi legati alle tecnologie e alle piattaforme online. In altre parole, contrariamente alle aspettative, secondo lo studio non esiste chiaro danno alla salute derivante dall’uso di internet. “Abbiamo cercato intensamente un nesso che collegasse la tecnologia al benessere – ha spiegato il Professor Andrew Pzybylski dell’Oxoford Internet Institute – e non l’abbiamo trovata”. Poi ha evidenziato: “Abbiamo testato accuratamente se ci fosse qualcosa di speciale in termini di età o genere, ma non c’è alcuna evidenza a sostegno delle idee comuni che certi gruppi siano più a rischio”.

Dai risultati è emerso che si sono verificati solo cambiamenti modesti e poco consistenti nel benessere globale e nella salute mentale. Insomma, differentemente da pensiero comune, secondo il team di ricerca del professor Przybylski, non ci sarebbe alcuna prova in merito agli effetti negativi dell’utilizzo di internet sulla nostra salute mentale.