Segni zodiacali: quali rimorchiano di più su Tinder? Scopri se c’è anche il tuo o di chi ti sta accanto

Secondo un recente sondaggio tre segni zodiacali hanno più successo nel rimorchiare su Tinder. Quali sono i migliori e i peggiori sotto questo punto di vista

Nel corso degli anni l’approccio alle relazioni sociali è profondamente mutato e se prima era caratterizzato dalle interazioni faccia a faccia adesso è spesso mediato da strumenti tecnologici. Anche la cosiddetta arte del “rimorchiare” senza alcuni fini sentimentali si è spostata quasi esclusivamente in rete.

A tal proposito uno degli strumenti più interessanti sotto questo punto di vista è Tinder che consente alle persone di darsi appuntamenti meramente per scopi materiali. Eppure anche con questo grande aiuto c’è chi fa difficoltà e relazionarsi con altre persone. A quanto pare questa problematica è correlata al segno zodiacale di appartenenza.

Segni zodiacali: quali riescono a fare più conquiste su Tinder

In pratica è stato chiesto a 4.000 utenti di Tinder di chiedere a circa 1.000 persone il numero di match in cui sono stati invitati. Nelle risposte è stato possibile risalire ai segni zodiacali e nelle prime tre posizioni ci sono Gemelli con una percentuale dell’84%, seguito da Acquario a 79% e Cancro al 74%.

Chiudono invece la classifica i segni che hanno ricevuto meno match che sono il Sagittario con il 48%, lo Scorpione con il 44% e il Capricorno con il 41%. Queste però non sono le uniche informazioni che sono state ricavate dalla più nota delle applicazione di dating. Ad esempio Ariete, Gemelli e Bilancia sono tra i segni più presenti su Tinder.

Al contrario Leone, Capricorno e Acquario sono quelli che si dilettano di meno in questo genere di attività. Passando alle questioni di natura caratteriale Vergine e Leone vengono descritti come i più timidi dell’applicazione. D’altronde di rado pubblicano foto sul loro profilo.

Un altro dato curioso è quello sugli incroci tra i vari segni. L’Ariete matcha spesso con Bilancia, Vergine e Leone, il Toro invece con altri Toro o con Bilancia e Ariete. I Gemelli dal canto loro preferiscono virare su Sagittario, Acquario e Cancro. La Vergine nonostante la sua timidezza si lascia andare di più con Scorpione, Ariete e Bilancia.

Dunque, le combinazioni sono tra le più svariate. Ciò che è certo è che molte persone hanno Tinder in Italia (circa 9 milioni) e molti di quelli che negano di averlo in realtà mentono. In virtù di ciò conoscere i segni zodiacali che hanno maggior successo diventa una pratica fondamentale e che può aiutare ad avere maggiori chance di andare al punto.