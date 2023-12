PensAMI, il simulatore INPS per calcolare la tua pensione futura

Si chiama PensAMI, il simulatore INPS per il calcolo dell’importo della pensione futura. Recentemente aggiornato con nuove funzioni, vediamo come funziona.

Si tratta di un simulatore ideato per il calcolo della pensione futura. Si chiama PensAMI, il nuovo strumento dell’INPS recentemente aggiornato con nuovissime funzioni.

Questo servizio è disponibile, direttamente sul portale web dell’Istituto Previdenziale o sull’app INPS e consente, a chiunque lo desideri, di calcolare l’importo dell’assegno della propria pensione. Una sorta di consulenza pensionistica online, totalmente gratuita e senza il bisogno di autenticarsi tramite SPID. Per avere le informazioni necessarie, basterà semplicemente rispondere ad alcune domande.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio come funziona PensAMI, e come utilizzarlo per capire cosa ci aspetta dopo l’addio al mondo del lavoro.

PensAMI: come funziona

Come abbiamo anticipato, PensAMI è il simulatore INPS con il quale tutti possono conoscere, sulla base dei dati forniti dal contribuente, quale potrebbe essere la pensione a cui avranno diritto. Si tratta di un servizio online, totalmente gratuito e che non prevede nessun obbligo di registrazione. Grazie a questo calcolatore i contribuenti potranno avere risposte a domande come “quando posso andare in pensione?”, “posso fare qualcosa per anticipare l’accesso a pensione?”, “quanto prenderò di pensione?”. Per provare PensAMI, dunque, non resta che collegarsi al sito ufficiale dell’INPS, cliccare su flag “ho capito”, inserire il codice di controllo (captche) e cliccare su “inizia”. In alternativa, si può utilizzare l’app INPS Mobile, selezionando la voce “Servizi – senza autenticazione”. Per usare il simulatore INPS non occorre essere registrati e basteranno pochi minuti per avere le informazioni necessarie.Il servizio è stato, inoltre, recentemente aggiornato.

Come annunciato nel messaggio INPS n. 4082 del 17 novembre 2023, il simulatore “mantiene la struttura e le principali caratteristiche delle versioni precedenti, pertanto, inserendo alcuni dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni”.

Dunque, fornisce informazioni sulle pensioni accessibili sia tramite le singole Gestioni previdenziali sia considerando l’intera contribuzione, ma aggiornato con le principali novità normative sulle pensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Nello specifico, sono stati inseriti anche la pensione anticipata flessibile e opzione donna. Sarà, inoltre, possibile scaricare un documento in formato pdf con gli esiti delle simulazioni degli scenari pensionistici.