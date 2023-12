Vuoi diventare milionario prima dei 40 anni? Grazie a questi semplici trucchetti non è un’utopia

A fornire questi importanti suggerimenti è stato un imprenditore americano che ha condiviso le strategie che ha attuato per accumulare grandi quantità di denaro in pochi anni

La possibilità di diventare milionari alletta chiunque, ma come dice un vecchio detto tra il dire il fare c’è di mezzo il mare. In questo caso però la traversata può essere più breve di ciò che si può immaginare, almeno secondo Grant Sabatier imprenditore americano che ha raggiunto la piena indipendenza finanziaria a soli 39 anni.

Il tutto partendo praticamente da zero e senza una famiglia milionaria alle spalle. Vista così può sembrare una storia priva di fondamento, ma in realtà in un’intervista ad una tv americana Sabatier ha raccontato il suo segreto che lo ha portato a diventare molto ricco. Il bello è che ciò che ha fatto è emulabile da tutti basta solo volerlo.

Le strategie da attuare per diventare ricchi prima dei 40 anni

La prima regola è risparmiare il più possibile mettendo da parte circa il 40% del proprio stipendio. Col passare degli anni quando i guadagni aumentano si può fare ancora di più. Contestualmente vanno ridotte le spese superflue come i caffè al bar, gli abiti firmati e le auto di lusso. Naturalmente per poter mettere così tanto fieno in cascina c’è bisogno di più fonti di guadagno.

Per forza di cose è necessario trovare i giusti incastri e per questo può essere proficuo scrivere dei libri, creare dei blog, lanciare dei podcast, fare trading online e qualora sia possibile acquistare una casa per poi metterla in affitto. Gli investimenti però non devono essere solo necessariamente economici o materiali, ma devono riguardare anche la formazione e la cultura.

Acquisire nuove competenze, ampliare la propria rete di contatti, partecipare ad eventi e fare della sana attività sportiva sono tutte attività che seppur siano diverse tra loro aiutano e non poco a ritrovare il benessere e ad essere più produttivi. Molto importante è anche la capacità di mettersi a disposizione e di sapere sfruttare le opportunità che si presentano.

Sperimentare nuove idee in base alle tendenze di mercato, collaborare con altri imprenditori e sapersi adattare ai cambiamenti sono tutte attività che aiutano ad incrementare il proprio bagaglio finanziario e di esperienza. L’aspetto più importante rimarcato da Sabatier è che il denaro non è il fine ma il mezzo per vivere la vita che ha sempre desiderato accanto ai suoi effetti e godendosi le sue attività preferite.