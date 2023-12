I segni zodiacali che non amano le scappatelle: per loro l’amore significa fedeltà assoluta

Alcuni segni sono piuttosto categorici sotto questo punto di vista: quando è il momento di fare le cose serie non esistono altre persone. Con loro la fedeltà è assicurata

L’amore è qualcosa di irrazionale che difficilmente si può descrivere attribuendogli un senso logico. In tal senso però ci possono aiutare le stelle secondo cui ci sono dei segni zodiacali che sono maggiormente inclini ai sentimenti sinceri rispetto ad altri. Nello specifico alcuni si contraddistinguono per la loro fedeltà.

Per loro non esiste la “scappatella” o la sbandata di una sera. Se amano il proprio partner sono ligi al dovere, ma non perché devono seguire delle regole prestabilite, bensì perché nella loro natura non è affatto contemplato il tradimento. Sono dei sognatori del vero amore e offrono e pretendono una certa stabilità nelle loro relazioni.

Quali sono i segni più fedeli dell’intero zodiaco

Cinque sono i segni che si contraddistinguono sotto questo punto di vista. Pronto a scoprire quali sono e a capire se tra questi c’è anche il tuo? Andiamo ad approfondire questa appassionante tematica. Quello che più di ogni altro ripudia qualsiasi tipo di comportamento fedifrago è il Toro. Ama sentirsi al sicuro e ciò lo spinge ad essere fedele e non pensare nemmeno minimamente di andare a letto con altre persone.

Lo Scorpione invece giura eterna fedeltà solo quando è davvero coinvolto in una storia. Laddove dovessero avere anche il minimo dubbio voltano immediatamente pagina. Se nutrono qualcosa di serio tendono a voler arricchire la propria vita mettendo delle basi solide. Insomma, se sono davvero presi rappresentano una garanzia assoluta.

Il Capricorno dal canto suo vede nell’amore qualcosa in grado di garantirgli una certa stabilità. Sentirsi legato a qualcuno li rende più sicuri e li aiuta ad affrontare le avversità della vita con maggiore forza. Fanno parte di questa speciale casistica anche i Pesci. Fedeli e romantici come pochi, credono nel colpo di fulmine e vivono l’amore come un oggetto sacrale.

Al contempo si aspettano il medesimo trattamento dalla controparte. Se così non fosse sono pronti a chiudere immediatamente il portone senza ammettere repliche. La rassegna dei segni zodiacali più fedeli si chiude con l’Acquario, che non predilige troppo i cambiamenti quando riesce a raggiungere una certa stabilità. Si godono ciò che hanno e si vivono la loro storia d’amore rimanendo sempre accanto alla persona di cui si fidano. Insomma se siete alla ricerca di un’amina gemella sapete in quale direzione è meglio orientarsi.