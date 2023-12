Spifferi in casa: i rimedi fai da te per evitarli e tenere calda la propria dimora

Risolvere il problema degli spifferi in casa è fondamentale per cercare di ridurre i consumi energetici e risparmiare sulle bollette. Come fare con dei trucchetti semplici da applicare

L’arrivo del freddo accentua ancora di più il problema degli spifferi in casa. Oltre ad essere poco gradevoli visto che portano aria gelida all’interno dell’abitazioni comportano anche un maggior dispendio di consumi energetici. Infatti visto che contribuiscono a rendere più basse le temperature all’interno dell’ambiente domestico, fanno si che per sopperire sia necessario un maggior apporto dei riscaldamenti.

Un particolare di non poco conto di questi tempi in cui i costi dell’energia elettrica sono arrivati alle stelle. Quindi è bene evitare che la casa si raffreddi oltremodo così da non aver un bisogno costante dei termosifoni. Per effetto di ciò è fondamentale risolvere il problema degli spifferi e a tal proposito ecco alcune soluzioni che possono attuare tutti.

Come ridurre gli spifferi in casa con degli ingegnosi metodi fai da te

Partendo dal presupposto che in alcuni frangenti sono necessari dei lavori strutturali a tubature, infissi o dalle pareti, in altre basta semplicemente avere maggior accortezza. Ad esempio, per quanto concerne le finestre è importante applicare le guaine protettive adeguate. Col tempo si logorano e per questo sarebbe opportuno sostituirle di tanto in tanto. D’altronde le finestre non perfettamente sigillate rappresentano una delle principali vie d’ingresso dell’aria fredda in casa. In alternativa può andar bene anche del nastro biadesivo.

Per le porte (ma anche per alcune tipologie di finestre) i cuscini anti spifferi sono l’ideale. Possono essere di spugna, lattice, polistirolo o di qualsiasi altro materiale isolante. L’importante è metterlo davanti alle porte e alle finestre. Di solito si posizione per lo più dinanzi alla porta d’ingresso dell’abitazione.

Capitolo muri. Se ci sono delle crepe vanno assolutamente stuccate. Anche questo è un modo efficace per frenare l’ingresso degli spifferi in casa. Basta acquistare dello stucco e armarsi di pazienza per mettere a posto gli angoli di casa messi peggio.

L’isolamento del soffitto è un altro elemento chiave in questo contesto. Spesso però viene sottovalutato in maniera del tutto impropria. In commercio sono disponibili dei pannelli isolanti per soffitto realizzati con diversi materiali. Tra questi il più comune è il polistirolo che si può fissare in autonomia avvalendosi di apposite colle. In bagno invece il pericolo numero uno è rappresentato dalle tubature, che in particolar modo nelle case vecchie non sono perfettamente cementificato. Un po’ di silicone sigillante o di stucco per pareti può essere di grande aiuto.