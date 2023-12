Console videogiochi da collezione: alcune hanno un valore inestimabile | Un tesoro nascosto in cantina

Play Station, Game Boy o Xbox: tutti abbiamo avuto una console, ma conosciamo il loro valore di mercato attuale? Ecco i pezzi più ricercati.

È un passatempo comune per molti esplorare la propria casa alla ricerca di vecchi oggetti, interrogandosi sul loro valore per i collezionisti.

Questa pratica è particolarmente diffusa nel mondo dei videogiochi, dove alcune console hanno acquisito un valore significativo nel corso del tempo.

In questo articolo, esploreremo le console da videogioco che attualmente sono considerate dei veri e propri tesori per i collezionisti.

La prossima volta che fate un giro per casa, fate attenzione: potreste ritrovarvi con un vero e proprio scrigno dal valore emotivo ed economico inestimabile.

Valutare la rarità: prezzo di mercato delle console Microsoft

Innanzitutto, è importante notare che l’età di una console non è sempre proporzionale al suo valore. L’aumento di valore si verifica quando una console diventa rara nel tempo, e questo non si applica a tutte le console della storia dei videogiochi. Ad esempio, i GameBoy tradizionali e i Nintendo DS di tutte le generazioni, prodotti in grandi quantità, mantengono un valore stabile sotto i 100 euro.

La situazione cambia radicalmente quando si tratta di console sigillate o in condizioni quasi perfette. In questo caso, il valore di mercato può salire considerevolmente. Un esempio è la prima Xbox, il cui valore varia da 50 a oltre 200 euro, a seconda delle condizioni e degli accessori. Le edizioni speciali, come quella dedicata al videogioco Halo con una cassa verde semi-trasparente, possono addirittura superare i 500 euro per i collezionisti appassionati.

Nintendo e Sony, quali sono i tesori più preziosi

Tra le console Nintendo, il Gameboy Mini è una vera chicca per i collezionisti. Questa versione miniaturizzata per specifici giochi Nintendo può raggiungere i 200 euro in buone condizioni e addirittura di più se è ancora nella scatola originale e mai stata utilizzata. Anche alcune edizioni limitate di Gameboy Color, Advance e Nintendo DS, con decorazioni dedicate a giochi storici, possono valere diverse centinaia di euro. La vera perla, tuttavia, spetta a modelli introvabili come il Gameboy Advance CoroCoro, del valore di 5000 dollari, e il Gameboy Advance SP di Zelda, soprannominato Golden, che si dice fosse placcato in oro vero e vale 8000 dollari. Per gli amanti del Nintendo 64, la versione dedicata a Pokémon Stadium può raggiungere centinaia di euro, mentre l’edizione “Hey Pikachu” può addirittura toccare i 1000 euro per la sua funzionalità unica, che permetteva di comunicare con il Pokémon icona del franchise tramite un microfono.

Infine i collezionisti Sony, un po’ più sfortunati per quanto riguarda il valore di collezionismo. Le edizioni regolari di PS1 e PS2 purtroppo valgono poche decine di euro, ma le edizioni speciali, come la PS2 Automotive Edition, prodotta in Giappone per celebrare i 20 milioni di vendite, sono particolarmente ricercate e oggi si trovano in circolazione in quantità limitate. Tra le console Sony più recenti, la PS3 Slim Final Fantasy XIII Lightning Edition ha un valore che oscilla dai 400 agli 800 euro, a seconda delle condizioni. Ma la perla più preziosa è la PlayStation 10 Million, creata in un unico pezzo per celebrare i 10 milioni di vendite, esposta solo in mostre e divenuta un oggetto inestimabile per i collezionisti.