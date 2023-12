Elon Musk lancia l’allarme sull’intelligenza artificiale: “La scoperta è preoccupante”

Secondo Elon Musk OpenAi ha scoperto qualcosa di clamoroso e di non propriamente positivo sull’intelligenza artificiale. Ecco cosa c’è alla base dei sospetti

L’intelligenza artificiale sta pian piano diventando uno degli argomenti principali di discussione tra le persone di tutto il mondo. Tra chi è incuriosito, chi è scettico e chi invece è assolutamente contrario al momento non c’è una visione che predomina sull’altra. L’unica cosa certa è che suscita grande curiosità.

Se però ad alimentare i sospetti su questa nuova tecnologia è niente di meno che Elon Musk allora un po’ di apprensione è lecito averla. Il cofondatore di OpenAI (laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale) si è infatti allarmato dopo l’estromissione del CEO Sam Altman che poi è stato prontamente reintegrato (praticamente dopo qualche ora).

Il trambusto all’interno di OpenAI che ha fatto scattare i dubbi sull’AI

In pratica Musk dopo questo avvenimento ha manifestato le sue perplessità e ha lasciato intendere di voler sapere il reale motivo per cui il cofondatore e capo scienziato di OpenAI Ilya Sutskever ha deciso di fare battaglia ad Altman. A suo modo di vedere questo polverone potrebbe essere stato alimentato dalla scoperta di qualcosa di pericoloso sull’intelligenza artificiale.

Se così fosse il tutto è stato accuratamente celato e ciò potrebbe spiegare un po’ le controversie interne. Per ora il tutto rimane nell’ambito delle ipotesi anche se già di recente i ricercatori di OpenAI avevano inviato una lettera al CDA in cui venivano spiegato alcune cause di pericolosità dell’intelligenza artificiale.

Allo stato attuale Musk non ha ricevuto nessuna risposta dall’azienda, ma la vicenda sicuramente avrà ulteriori strascichi. D’altronde nei giorni scorsi si è insediato il nuovo consiglio d’amministrazione dove ha posto anche Microsoft, che però non ha alcun diritto di voto.

Insomma un vero e proprio ciclone che potrebbe alimentare ancor di più il partito dei contrari e favorire maggiori dubbi in merito all’intelligenza artificiale. Al tempo stesso è sempre bene prima capire cosa succedere e se magari queste voci verranno messe a tacere. Il fatto che si sia scomodato addirittura Elon Musk però non ha favorito le cose visto che la sua influenza è importantissima a livello mondiale.

Nel frattempo le sperimentazioni inerenti all‘AI continuano e anche in alcuni ambiti piuttosto importanti come quello della Previdenza Sociale si sta iniziando a prendere questa direzione. Sarà un bene o no? Al momento è prematuro ogni giudizio, non resta che pazientare per capire quali saranno i prossimi sviluppi.