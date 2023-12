Dipendenza affettiva, l’identikit di un amore che ti fa soffrire

Può un sentimento così profondo come l’amore diventare fonte di sofferenza? Si, se si diventa attaccamento morboso per l’altra persona.

L’amore è un sentimento incredibile, che fa vivere momenti di grande felicità e fa camminare a mezzo metro da terra, a patto che non si trasformi in un attaccamento morboso.

Confondere un profondo sentimento d’amore con una vera e proprio dipendenza dall’altra persona è molto facile, considerato che la linea di confine è molto sottile, ma ci sono diversi campanelli d’allarme che possono smascherare un’ossessione d’amore.

L’amore malsano, infatti, colpisce tanto chi le prova, quanto chi lo subisce, per cui, è importante imparare a riconoscere i sintomi della dipendenza affettiva e trovare il coraggio per prendere le distanze.

L’identikit di un amore che ti fa soffrire

A chiunque, almeno una volta nella vita, sarà capitato di sentirsi dire “non posso vivere senza di te”, ma attenzione, perché passare dall’amore alla vera e propria ossessione il passo è breve. Quello della dipendenza affettiva è un fenomeno in grande crescita nella nostra società e si manifesta quando il partner diventa il centro del proprio mondo. In questi casi, viene sviluppata una tale dipendenza per la persona amata, da non permettere di svolgere la propria vita in modo normale, comportando una grande sofferenza. Ad ogni modo, ci sono diversi segnali che possono farti capire se ti ritrovi impantanata in una situazione pericolosa e tossica, basta imparare a riconoscerli.

La tua potrebbe esser una condizione di dipendenza affettiva se hai continuamente bisogno dell’approvazione o di dimostrazioni d’amore da parte del tuo partner. Vieni schiacciata dal senso di angoscia al solo pensiero di perdere la tua metà. Avverti un forte senso di inferiorità nei confronti del tuo partner, ma continui a stare con lui nonostante frequenti umiliazioni, maltrattamenti ed offese. Notare più di una di queste caratteristiche all’interno della relazione, potrebbe significare che stai vivendo un amore che ti fa soffrire e che devi fare qualcosa per prendere le distanze. Certo, la dipendenza affettiva non è facile da gestire, per cui, potrebbe esser una buona idea chiedere consiglio a uno specialista, che sappia aiutarti ad uscire da questo tunnel.

Intanto, puoi muovere in autonomia i primi passi per liberarti da questa ossessione amorosa, concentrandoti sulla stima e sull’amore per te stessa. Non aver paura di restare sola e inizia a scoprire chi sei veramente e cosa desideri davvero, senza temere il giudizio del tuo partner o quello di chiunque altro!