Oroscopo 2023, a dicembre la sfortuna perseguiterà questi segni dello Zodiaco

Secondo le stelle, alcuni segni più di altri saranno particolarmente perseguitati dalla sfortuna in questo mese. Ecco chi potrebbe chiudere l’anno con la iella.

Tante persone fanno riferimento all’astrologia per avere qualche indizio sulle quello che potrebbe accadere nel loro prossimo futuro o per conoscere meglio alcuni aspetti del carattere di un’altra persona e come approcciarsi a lei.

In base ai movimenti dei corpi celesti, infatti, gli esperti di astrologia possono rivelare peculiarità intriganti per ogni segno dello zodiaco.

A tal proposito, può rivelarsi interessante conoscere quali sono, secondo le stelle, i segni meno fortunati nel mese di dicembre 2023. Vediamo allora chi potrebbe essere perseguitato dalla sventura e soprattutto cosa potrebbe accadere in quest’ultimo scorcio di 2023.

I segni più sfortunati di dicembre 2023

In questi ultimi sgoccioli di 2023, ci sono alcuni segni dello Zodiaco che più di altri saranno particolarmente perseguitati dalla iella. Alcuni potrebbero dover affrontare situazione piuttosto spiacevoli che, per fortuna, saranno di breve durata. Vediamo allora quali tra i segni dello Zodiaco saranno più sfortunati a dicembre 2023.

Primo fra tutti, il segno dei Gemelli. Questo dicembre 2023 per i nativi del segno dei Gemelli potrebbe essere particolarmente difficoltoso. Le persone nate tra il 21 maggio e il 21 giugno potrebbero dover fare i conti con vecchie questioni mai risolte che potrebbero causare non pochi grattacapo, ma da mettere a posto. Un altro segno particolarmente sfortunato in questo dicembre 2023, il segno dell’Acquario. Le persone nate tra il 21 gennaio e il 19 febbraio, potrebbero dover affrontare un periodo in cui le soddisfazioni altrui superano di gran lunga le loro. Per questo motivo, i nativi dell’Acquario potrebbero trascorrere questo ultimo scorcio di 2023 un po’ sofferente e con poca voglia di fare vita sociale.

Anche il segno della Vergine non sembra brillare in fortuna in questo dicembre 2023. Le persone nate tra il 23 agosto e il 23 settembre, dovrebbero stare particolarmente allerta soprattutto alla sfera sentimentale. Il 2023, infatti, potrebbe concludersi con cuori infranti e sofferenze amorose, soprattutto in occasione del Capodanno. Infine, tra i segni più sfortunati di dicembre 2023, il Leone. I nativi del segno del Leone dovrebbero fare attenzione a non trascurare la famiglia e gli amici a causa del lavoro. Al contrario farebbero bene a dimostrare loro quanta importanza hanno ed evitare inutili litigi. Occhio a possibili tensioni anche all’interno della coppia.