I chiari segnali che una relazione è destinata a durare: riesci a riconoscerti?

Quando si intraprende una relazione è naturale chiedersi se è davvero amore. Alcuni segnali lasciano intendere chiaramente che è così

Comprendere se la persona con cui si ha una storia d’amore è quella con cui passeremo il resto della nostra vita non è un qualcosa di così semplice. D’altronde questi interrogativi vengono alla luce nella fase embrionale del rapporto quando di fatto il livello di conoscenza non è ancora così approfondito.

Solo con il tempo si possono avere delle risposte importanti in merito. A prescindere da ciò ci sono dei chiari segnali che possono aiutare a capire se davvero è la volta buona e se la ricerca dell’anima gemella può considerarsi conclusa una volta per tutte. Dunque non resta che scrutare questi indicatori e applicarli alla nostra relazione.

Quali sono gli indicatori che fanno capire che una storia può durare per sempre

L’aspetto fondamentale è la comunicazione. Se ci si sente liberi di parlare di qualsiasi cosa (anche argomenti sensibili e tabù) con il proprio partner significa che la strada intrapresa è quella giusta. Dare e ricevere il giusto sostegno anche nei momenti difficili è un altro buon viatico per la buona riuscita del rapporto.

Non si può essere dalla parte del compagno/a solo quando tutto va bene. Bisogna sempre incoraggiare l’altro nel proprio percorso di crescita e di miglioramento. Alla base però ci deve essere una sana fiducia. Senza questa non si può pretendere di costruire qualcosa nel tempo. Meno c’è fiducia più è debole la coppia, che parliamoci chiaro in questi casi ha vita breve.

Di pari passo c’è il rispetto e la capacità di scendere a compromessi quando ci si accorge che dall’altro lato c’è una sensazione di malessere o una mancanza. Nel corso del tempo è poi importante costruirsi degli obiettivi comuni. Se si viaggia su binari completamente diversi è decisamente inutile andare avanti.

Al contrario di quanto spesso erroneamente si pensa mostrare l’amore non è per niente un segno di debolezza, anzi è un chiaro segnale che la relazione è destinata a durare nel tempo. D’altronde sono i piccoli gesti a fare la differenza soprattutto quando si sta insieme da molto tempo. Il tocco finale però lo dà quella complicità che fa sì che la vostra dolce metà sia anche vostra amica e confidente. Infatti, non si deve sempre e solo condividere l’amore romantico, bensì anche quei sentimenti e quelle emozioni tipiche dell’amicizia. In questo modo si può stabilire una connessione decisamente più profonda.