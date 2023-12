Mangiare spesso la pizza senza ingrassare è possibile: basta solo un semplice accorgimento

La pizza è un piacere di cui è difficile fare a meno. Grazie a questo ingegnoso metodo ce lo si può concedere più volte alla settimana senza intaccare la linea e conservando un’alimentazione sana

La pizza non è un semplice alimento è qualcosa che va ben oltre e arriva dritta al cuore di chi la mangia. Marchio di fabbrica della tradizione italiana, orami è nota in tutto il mondo per il suo sapore intenso e genuino. Di fatto verrebbe da mangiarla tutti i giorni se non fosse che di base non è propriamente salutare abusarne e che non è propriamente amica della bilancia.

A quanto pare però le credenze che circolano intorno al suo conto non sono tutte propriamente esatte. O meglio, essendo un prodotto che ha al suo interno carboidrati, proteine (contenute nel formaggio) e talvolta verdure può essere considerato un pasto completo e che accorpa tutti i valori nutrizionali che servono.

Il segreto per mangiare la pizza più volte a settimana

Ciò che però può essere controproducente è l’alto contenuto calorico, soprattutto se si tratta di tipologie piuttosto ricche di condimenti. Secondo un sondaggio di InformaCibo il 60% dei consumatori italiani la mangia almeno una volta alla settimana mentre il 15% va anche oltre.

L’altro fattore a sfavore del consumo spropositato di pizza è che in questo modo viene a mancare la diversità nutrizionale che deve essere alla base di ogni piano alimentare che si rispetti. Nello specifico una pizza Margherita intera contiene circa 900 Kcal e l’aggiunta di ulteriori ingredienti può far elevare questo valore fino a 1100-1200 kcal.

Si tratta di un apporto calorico importante che va quasi a coprire quello che serve mediamente ad una persona nell’arco della giornata. Quindi, si può andare in contro ad una situazione di surplus che può portare ad aumento di peso. Un quadro che può delinearsi in particolar modo nei soggetti che non fanno alcun tipo di attività fisica.

Al tempo stesso i nutrizionisti anche nelle diete dimagranti spesso e volentieri permettono ai loro pazienti di mangiarla una volta alla settimana. Lo fanno per dare morale al soggetto che come è giusto che sia ha bisogno di qualche momento di evasione dal regime alimentare ferreo.

Ovviamente il tutto varia da soggetto a soggetto e vanno valutate le condizioni di salute specifiche. Solo un medico o un esperto in ambito nutrizionale può spingersi nel dare consigli adeguati in tal senso, ma in linea di massima mangiare la pizza più di ogni tanto è un piacere che ci si può concedere.