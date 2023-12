Passaporto, per il rilascio tempi lunghi e costi alti: secondo Altroconsumo in almeno sei città italiane è (quasi) impossibile farlo

In almeno sei città italiane, prenotare un passaporto è una missione (quasi) impossibile. Per il rilascio i tempi di attesa sono lunghi e i costi alti. L’inchiesta di Altroconsumo.

A un anno dalla prima inchiesta relativa ai passaporti, Altroconsumo denuncia nuovamente le lunghissime attese per il rinnovo e il rilascio del documento, oltre che dei costi, tra i più alti d’Europa.

L’indagine dell’associazione dei consumatori è stata realizzata in 17 città italiane, evidenziando come per i cittadini di almeno sei di queste città, sia davvero complicato prenotare anche solo un appuntamento. Ma l’analisi di Altroconsumo non ha rilevato solo attese infinite, ma anche i costi da sostenere per il rinnovo o il rilascio del documento italiano, risultano essere piuttosto elevati. Nel nostro Paese, infatti, fare o rinnovare il passaporto costa 116 euro, tra i più elevati d’Europa.

Tra le città italiane prese in esame, in almeno sei, è proprio impossibile individuare una data per prenotare un appuntamento per ottenere il documento. Tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Passaporto: l’indagine di Altroconsumo

Con la recente indagine, lo scottante tema Passaporto è tornato alla ribalta. Ad un anno dalla prima inchiesta, l’associazione di consumatori Altroconsumo ha nuovamente rilevato tempi di attesa lunghissimi e costi tra i più elevati d’Europa per il rilascio o il rinnovo del documento italiano. Anzi la situazione sembra essere addirittura peggiorata.

A Bolzano e a Cagliari, per fare o rinnovare il passaporto c’è da aspettare da sette a otto mesi, rispetto ai tre e mezzo dello scorso anno. A Bari slittano da due a cinque mesi i tempi di attesa. Mentre, a Venezia i cittadini sono costretti ad aspettare ben dieci mesi. Non va meglio a Napoli, dove si è passati da un giorno di attesa nel 2022, a ben tre mesi. Ma non è tutto, perché l’organizzazione di consumatori ha evidenziato come in sei delle città considerate, non è stato nemmeno possibile prenotare l’appuntamento. In particolare, a Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino, non è possibile individuare una data per avere l’appuntamento in questura per fare o rinnovare il documento. Oltre alle attese infinite, Altroconsumo denuncia anche i costi del passaporto, tra i più elevati d’Europa. In Italia costa 116 euro, ben oltre i 60 euro della Germania e i 30 euro della Spagna.

Insomma, una situazione difficile che costringe chi ha programmato di trascorrere le vacanze natalizie all’estero, a rivedere i propri piani. Come uscirne? Secondo l’organizzazione di consumatori è, senza dubbio, necessario: “migliorare la piattaforma per le prenotazioni, ma soprattutto aumentare i punti di accesso per fare o rinnovare il passaporto. Quindi bisogna attivare anche i Comuni, come avviene per la carta di identità elettronica”.